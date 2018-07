Forchheim: 12-Jährige angefahren und geflüchtet

Polizei sucht nach einer Frau, die in bronzefarbenem VW unterwegs war - 11.07.2018 14:00 Uhr

FORCHHEIM - Bereits am Montagnachmittag, in der Zeit von 14.15 bis 14.30 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit Bäckerei in der Bayreuther Straße in Forchheim zu einem Unfall gekommen: Ein Pkw prallte gegen eine Schülerin, die auf ihrem Fahrrad saß - doch die Autofahrerin suchte das Weite.

Die 50 bis 60 Jahre alte Autofahrerin ist laut Polizei in einem VW Golf oder VW Polo mit heller, bronzefarbener Lackierung und Forchheim Kennzeichen rückwärts aus einer Parklücke herausgefahren. Sie übersah dabei die 12-Jährige auf ihrem Fahrrad. Die Schülerin wurde angefahren und fiel vom Rad. Offensichtlich prallte sie mit dem Kopf auf den Boden, weshalb sie sich am Folgetag in ärztliche Behandlung begeben musste.

Die unbekannte Autofahrerin, die den Unfall bemerkt hatte, setzte ihre Fahrt fort, ohne sich weiter um die Schülerin zu kümmern. Die 12-Jährige befand sich in Begleitung einer Freundin.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise auf das Fahrzeug oder die Unfallverursacherin geben können, sollten sich unter der Telefonnummer (09191) 70900 bei der Polizei Forchheim melden.