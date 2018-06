Forchheim: 19-Jähriger beschimpft Rettungskräfte

Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mit üblen Beleidigungen und Fußtritten gegen das Fahrzeug hat ein 19 Jahre alter Forchheimer die Besatzung eines Rettungswagens bedacht. Erst die Polizei konnte ihn stoppen.

Der Vorfall geschah in der Nacht zu Mittwoch um 3.20 Uhr in der Kantstraße. Dort rastete der junge Mann aus, beleidigte zunächst die Rettungswagen-Besatzung und trat im Anschluss mehrfach an das Fahrzeug.

Erst durch Beamte der Polizeiinspektion Forchheim, die hinzu gerufen werden mussten, konnte der junge Mann beruhigt werden und trat seinen Heimweg an. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung ermittelt.