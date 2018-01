Forchheim: 20-Jähriger verkaufte Marihuana auf Party

Gericht erlegt jungem Mann Sozialstunden auf - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Weil er Marihuana besaß und es auf einer Feier verkauft hat, musste sich ein 20-Jähriger aus der Fränkischen Schweiz vor Jugendrichter Philipp Förtsch verantworten.

Etwas mehr als zwei Gramm Haschisch für 25 Euro brachten den Angeklagten vor Gericht. © dpa



Lukas S. (Namen geändert) verkaufte bei einer Feier im Dezember 2016 etwas mehr als zwei Gramm Haschisch für 25 Euro an Peter T. Bei einer Durchsuchung im März 2017 fanden Beamte dann noch weiteres Marihuana in der Wohnung des Angeklagten.

Der Verteidiger von Lukas S. räumte beide Tatbestände ein. Gleichzeitig stellte er klar, dass Drogen im Leben von S. keine Rolle mehr spielen. „Mein Mandant hat seine Drogenkarriere beendet“, sagte er. Die Vernehmung von Peter T., der als Zeuge geladen worden war, war mit dem Geständnis überflüssig. Aufgrund des Alters von S. kam auch die Jugendgerichtshelferin zu Wort.

Lukas S. absolviert gerade eine Ausbildung und möchte in naher Zukunft von zu Hause ausziehen. Sie stellte eine positive Sozialprognose und plädierte auf eine Verurteilung nach dem Jugendstrafrecht. Staatsanwältin Kerstin Hampf sah das genauso und forderte 30 Sozialstunden und ein Drogenverbot.

Der Anwalt von Lukas S. hielt einen Stundensatz von 20 für angemessen. „Wir haben hier nicht den geborenen Kriminellen vor uns“, erklärte er in seinem Plädoyer. Als Grund für den Drogenkonsum sah er die Kindheit von S., in der dieser mit ADHS konfrontiert gewesen war.

Richter Philipp Förtsch folgte dem Vorschlag des Rechtsanwalts und verurteilte S. zu 20 Sozialstunden. Daneben bekam er ein Drogenverbot auferlegt und muss nun regelmäßig Tests machen.

Noch dazu muss S. den Gewinn von 25 Euro, den er aus dem Drogenverkauf erwirtschaftet hatte, abgeben und die Kosten des Verfahrens tragen.

„Sie beteuern, dass sie keine Drogen mehr konsumieren, das will ich Ihnen gerne glauben“, meinte Förtsch in seiner Urteilsbegründung. Staatsanwältin und Angeklagter stimmten dem Urteil zu.

