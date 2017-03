Forchheim: 23000 Euro Schaden bei Unfall in Klosterstraße

BMW-Fahrer hatte Vorfahrt eines Mercedes-Fahrer missachtet - vor 48 Minuten

FORCHHEIM - Ein Verletzter und ein Schaden in Höhe von insgesamt 23000 Euro: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich im Kreuzungsbereich Klosterstraße/Dreikirchenstraße ereignet hat.

Ein 48-Jähriger BMW-Fahrer hatte dabei am Dienstagabend die Vorfahrt eines 28-Jährigen Mercedes-Fahrers in der Klosterstraße missachtet. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es infolgedessen im Kreuzungsbereich zur Dreikirchenstraße zum Unfall. Der 28-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen. An beiden Pkw entstand ein Schaden von 23000 Euro.