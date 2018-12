Forchheim: 24,4 Millionen Euro für die Erweiterung des Klinikums

FORCHHEIM - Die Erweiterung des Klinikums Forchheim wurde vom Stiftungsausschuss auf den Weg gebracht. Das Gremium billigte einstimmig den Entwurf der Münchner Architekten RRP, die umgehend Pläne und Berechnung zur Genehmigung einreichen werden. Die Gesamtbausumme inklusive medizinischer Ausstattung liegt bei 24,4 Millionen Euro.

Im Frühjahr 2020 soll mit den Bauarbeiten begonnen werden.



Die Erweiterung ist zum Teil eine Folge der Fusion mit der Klinik Fränkische Schweiz. Dort wird die kardiologische Abteilung aufgelöst und die Forchheimer vergrößert und verstärkt. Insbesondere werden Katheder-Messplätze eingerichtet. Die Funktionsdiagnostikräume werden im Innenhof der Herzabteilung erbaut.

Wegen der vollständigen Auslastung der Notfallabteilung wird diese erweitert; die Intensivabteilung wird von acht auf zehn Betten aufgestockt, dazu kommen noch fünf Betten in der "intermediate Care", einer Zwischenstufe zu den normalen Betten. Auch im Bereich der Sterilisation ist einiges zu erneuern, denn diese Geräte haben eine Lebensdauer von etwa 13 bis 15 Jahren.

Um allen Ärzten Dienstzimmer in der Nähe der jeweiligen Bettenabteilungen zu bieten, werden die vorhandenen Loggien in den Innenhöfen der Bettenkarrees umgebaut. Dort wird auch die Bettenaufbereitung untergebracht.

Das Raumprogramm ist mit dem Gesundheitsministerium und der Regierung von Oberfranken abgesprochen, erläuterte Friedrich Galuschka von RRP, der per Computerkonferenz der Sitzung zugeschaltet war. Er ging Stockwerk für Stockwerk die baulichen Veränderungen durch.

Im Erdgeschoss wird die augenfälligste Veränderung der Anbau an die bestehende Notfallambulanz nach Norden sein. Im Inneren der Station werden die Zugänge für Liegendtransporte und gehfähige Hilfesuchende näher zusammengelegt. Auch eine Aufnahme für Patienten mit akuten Infektionskrankheiten mit separatem Zugang von außen ist eingeplant. Der Radiologietrakt wird nach Westen verlängert. Dadurch erhält die benachbarte Endoskopie mehr Platz, vor allem für Überwachungsplätze für sedierte Patienten.

Im ersten Obergeschoss wird oberhalb der Notfallambulanz die Intensivstation erweitert. Dadurch entsteht eine große Überdachung für anfahrende Rettungsfahrzeuge. Der Anbau erfolgt über Lichthöfe. Dort endet auch ein direkter Aufzug aus dem Windfang der Notaufnahme.

Durch den Anbau kann auch der Bereich Sterilisation umstrukturiert und der Aufwachraum neben den OPs vergrößert werden. Zwei neue OP-Räume, einer ein sogenannter Hybrid-OP, sind vorgesehen. Der dazu nötige Sterilflur als Verbindung wird außen ans Gebäude angehängt. Im zweiten Obergeschoss befindet sich dann die Belüftung für die OPs und die Intensivstation.

Die baulichen Erweiterungen umfassen 1600 Quadratmeter; die Kostenschätzung hierfür beläuft sich auf 18,3 Millionen Euro, wovon 14,8 Millionen Euro förderfähig sind. Umgebaut werden Flächen mit 470 Quadratmetern. Hierfür sind sechs Millionen Euro veranschlagt. In den Baukosten schlägt sich deutlich nieder, dass das Klinikum auf einer Hochwasserschutzplatte erbaut ist. Sie muss für die Anbauten durchbohrt und wieder gesichert werden.

94 Prozent der Erweiterung sind förderfähig, bei den Umbauten 90 Prozent, stellte Galuschka in Aussicht. Im Frühjahr nächsten Jahres läuft das komplexe Genehmigungsverfahren ab. Ab Sommer soll in die Detailplanungen gegangen werden, so dass ab Februar/März 2020 die Bauzeit beginnt. Das Projekt soll bis Ende 2022 abgeschlossen sein.

