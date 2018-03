Forchheim: 27-jähriger Kunde attackiert Kassiererin

Mann aus dem Landkreis Forchheim rastete scheinbar grundlos aus - vor 33 Minuten

FORCHHEIM - Ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Forchheim ist scheinbar grundlos in einem Verbrauchermarkt in der Willy-Brandt-Allee in Forchheim ausgetickt und attackierte eine Kassiererin körperlich.

Schläger/Symbolbild © dpa



Schläger/Symbolbild Foto: dpa



Durch anwesendes Personal und Kunden konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei überwältigt und festgehalten werden. Wie sich herausstellte war der Randalierer erheblich alkoholisiert. Des Weiteren bestand gegen diesen bereits ein Hausverbot.

Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, ist der Mann bereits betrunken mit dem Fahrrad zum Verbrauchermarkt gefahren, weshalb auch noch Ermittlungen bezüglich einer Trunkenheit im Straßenverkehr geführt werden.

Die Kassiererin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

pas