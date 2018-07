Forchheim: 28-Jähriger nutzte seinen Wohltäter aus

22.000 Euro "geholt" - Bewährungsstrafe für Angeklagten - vor 21 Minuten

FORCHHEIM - Wären die potenziellen Erben des 80-jährigen Landwirtes Georg W. (Name geändert) aus dem südlichen Landkreis nicht gewesen, kein Mensch hätte je erfahren, dass der 28-jährige Lukas E. stolze 22. 000 Euro erbeutet hatte. Sein Opfer hatte es gar nicht zum Prozess kommen lassen wollen.

Denn Täter und Opfer kennen sich schon einige Jahre. Immer wieder hat der Senior dem Junior finanziell unter die Arme gegriffen, obwohl beide nicht miteinander verwandt sind. Vor Strafrichterin Silke Schneider gab der junge Mann alles zu: „Ich habe Scheiße gebaut. Dabei hat er mir schon so oft geholfen.“ Selbst nach den Taten hatte der Senior dem Angeklagten einen vierstelligen Anteil an der Rückzahlung erlassen.

Gleich drei Gründe nannte der Angeklagte, warum er sich im August 2017 der EC-Karte und in der Folge der 22.000 Euro bemächtigt hatte. Erstens seine Spielsucht, die er inzwischen mit einer Therapie angeht, zweitens immer wieder auftauchende Kosten für Autoreparaturen und drittens „falsche Freunde, mit denen ich mich messen wollte“.

Also hob er in 18 Fällen Beträge zwischen 1000 und 2000 Euro an Geldautomaten in Heroldsbach und Forchheim-Süd ab. Staatsanwältin Janina Pöller (Bamberg) sprach von gewerbsmäßigen Taten, mit denen sich der nicht vorbestrafte Lukas E. über mehrere Monate hinweg seinen Lebensunterhalt finanziert hätte: „Das sind keine Peanuts.“

Um von den 22.000 Euro gestohlenem Geld den Betrag von 14.000 Euro zurückzahlen zu können, hatte der Angestellte einer großen mittelfränkischen Firma ein Darlehen aufgenommen. Der Rentner und sein Mitbewohner haben ihrerseits eine pragmatische Lösung gefunden, um den noch nicht wiedergutgemachten Schaden zu regulieren. Der junge Mann hilft dem 80-jährigen Landwirt beim Holzmachen, Fischefüttern, Einkaufen und arbeitet Stunde für Stunde die ausstehenden 4000 Euro noch ab. „Die Hälfte habe ich bereits geschafft.“

Besonders der „Vertrauensbruch gegenüber jemandem, der schon viel für Sie getan hat“, ärgerte Amtsrichterin Silke Schneider. Dennoch folgte sie dem Antrag von Verteidiger Gunter Bierfelder (Forchheim) und verhängte ein Jahr und fünf Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie die Zahlung von 1500 Euro an die Arbeiterwohlfahrt Forchheim.

