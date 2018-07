Forchheim: 300 000 Euro für den Breitbandausbau

OB Kirschstein nahm vom Staat den Förderbescheid entgegen - vor 17 Minuten

FORCHHEIM - Einen Förderbescheid über 300 000 Euro für den Breitbandausbau in der Stadt Forchheim haben Oberbürgermeister Uwe Kirschstein und Wirtschaftsförderer Viktor Naumann von Finanzminister Albert Füracker entgegengenommen.

Zwölf oberfränkische Kommunen erhalten Geld aus der Staatskasse. Forchheim ist mit dabei. © dpa



Zwölf oberfränkische Kommunen erhielten im Rahmen des Breitbandförderprogramms die Zusage für eine Fördersumme von insgesamt rund 7,3 Millionen Euro, neben Forchheim auch Ebermannstadt und Hetzles. Damit sind die Voraussetzungen für eine Förderung nach der Breitbandrichtlinie (BbR) vom 10.07.2014 erfüllt.

"Mit einer Gesamtsumme in Höhe von 375 000 Euro wird der Breitbandausbau in den unterversorgten Stadtgebieten in den nächsten 12 Monaten umgesetzt. Dank des bayerischen Breitbandförderprogramms werden in Kürze mehr Menschen und Unternehmen in den unterversorgten Gebieten in Forchheim vom schnellen Internet profitieren", so Oberbürgermeister Kirschstein.

"Die Bauarbeiten durch den Kooperationspartner, Stadtwerke Forchheim, haben begonnen und sollen spätestens im zweiten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Danach wird den ansässigen Gewerbebetrieben und Privatkunden Glasfaser bis ins Gebäude zur Verfügung stehen. Damit ist ein Datentransfer mit annähernder Lichtgeschwindigkeit möglich", erklärt Wirtschaftsförderer Naumann.