Forchheim: 70.000 Euro Schaden nach Unfall mit Porsche

A 73: Familie krachte bei Schneefall am Samstagmorgen in Leitplanke - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Der Plan, den im Alpengebiet vorausgesagten Stau auf ihrer Rückreise aus dem Weihnachtsurlaub am Samstagvormittag zu vermeiden, ist für zwei Familien aus Nordrhein-Westfalen zwar aufgegangen - wurde jedoch durch einen Unfall auf der A73 bei Forchheim-Süd ausgebremst.

Die Familien waren so zeitig aufgebrochen, dass sie bereits gegen 6 Uhr auf der Höhe von Forchheim waren. Und hier machte ihnen der Wintereinbruch einen Strich durch die Rechnung.

Bei Forchheim-Süd geriet einer der Fahrer auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und krachte in die rechte Leitplanke. Trotz eines Gesamtschadens von über 70.000 Euro an ihrem Porsche konnte die Familie den total beschädigten Pkw unverletzt verlassen.

