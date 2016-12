Forchheim: Abgebrühter Stadtrat gießt den Damen auf

Stefan Schick will helfen und heizt heute ab 19 Uhr im Königsbad ein - 19.12.2016 11:26 Uhr

FORCHHEIM - Für provozierende Nachrichten ist Stadtrat Stefan Schick (FDP) immer gut. Nachdem er als Betreiber von Flüchtlingsunterkünften in der Vergangenheit wenig Sympathien gesammelt hat und im Oktober die CSU im Zwist Richtung FDP verlassen hat, springt er nun als Hobby-Aufgießer im Königsbad ein — in der Damen-Sauna.

Stefan Schick beim Übungs-Aufguss im Königsbad © privat/Königsbad



„Ja, ich habe im Königsbad auch gefragt, ob ich das ausgerechnet bei den Damen machen soll“, meint Schick auf NN-Nachfrage. Den „Stadtrat“-Aufguss hatte das Königsbad in einer Pressemitteilung samt spärlich bekleideten Stefan Schick beim Aufguss versendet.

Eigentlich wollte er als Sauna- und Königsbad-Stammgast nur helfen, so der Stadtrat. Denn am Dienstag möchten die Königsbad-Mitarbeiter einmal gemeinsam Weihnachten feiern. Damit das jedoch klappt, mussten ehrenamtliche Ersatzleute gefunden werden — eben auch für die Sauna. Schick wollte mitmachen und gießt nun heute ab 19 Uhr in der Damen-Sauna auf. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht, denn die Damen saunieren grundsätzlich dienstags.

Dass er für diese zumindest eigentümliche Aktion Kritik einstecken muss, dass sei er gewöhnt. „Da bin ich inzwischen abgebrüht“, antwortet Stefan Schick mit einem für den heutigen Abend ausgezeichnet geeigneten Zitat.

kf