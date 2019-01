Forchheim: Adventskalender wird abgebaut

Lichterketten und Fensterläden am Rathaus werden eingemottet - vor 56 Minuten

FORCHHEIM - Dem Adventskalender am Forchheimer Rathaus geht es momentan so wie der Weihnachtsdekoration im heimischen Wohnzimmer: Der Baum fängt an zu nadeln und wird in den nächsten Tagen entsorgt, all die bunten Kugeln, geschnitzten Engel und Lichterketten werden in großen Kartons verstaut.

Edmund Hantke ist einer von zahlreichen Mitarbeitern, die das Forchheimer Rathaus abschmücken. © Hans-Joachim Winckler



Am Forchheimer Rathaus schwingen sich Mitarbeiter des Bauamts in luftige Höhen, um die Lichterketten, die insgesamt mehrere hundert Meter lang sind, abzunehmen. Anschließend kommen die Schreiner, die die Fensterläden mit den 24 goldenen Ziffern abnehmen und im Depot sicher verstauen. Bis all der Weihnachtsschmuck abgenommen ist, wird es ein paar Tage dauern. Und dann heißt es nur noch warten bis in weniger als 300 Tagen der Weihnachtsengel wieder das erste Türchen am schönsten Adventskalender der Welt öffnet.

