Forchheim: Aggressiver Betrunkener zeigt keine Einsicht

Junger Mann war am Paradeplatz auf viel Ärger aus und hatte Drogen dabei - vor 20 Minuten

FORCHHEIM - Am Samstagabend hat ein betrunkener 27-Jähriger Streit mit einem ihm unbekannten Passanten am Paradeplatz gesucht. Die Polizei rückte an — doch der Betrunkene blieb äußerst renitent.

Nachdem sich der 27-Jährige auch nach Eintreffen der Beamten nicht einsichtig zeigte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Dem wollte er laut Polizei allerdings nicht nachkommen. Die Beamten drohten ihm daraufhin mehrfach, ihn in Gewahrsam zu nehmen, sollte er dem Platzverweis nicht Folge leisten. Aber davon ließ sich der aggressive Mann nicht beeindrucken – woraufhin ihn die Polizisten festnahmen.

Der 27-Jährige wiederum wehrte sich heftig und versuchte unter anderem einen der Polizisten zu beißen. Die Beamten konnten den Betrunkenen schließlich fixieren. Als sie ihn durchsuchten, entdeckten die Polizisten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Auf dem Weg zur Wache beleidigte der renitente Mann die Beamten auch noch mehrfach.

Auf ihn kommen jetzt mehrere Strafanzeigen, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zu.