Forchheim als Uni-Standort?

Liberale schlagen Kooperation mit heimischer Wirtschaft vor - vor 4 Stunden

FORCHHEIM - Der Kreisverband der Jungen Liberalen schlägt vor, Teile einer Universität in Forchheim anzusiedeln.

Die Jungen Liberalen könnten sich eine Uni in Forchheim vorstellen. © dpa



Die Jungen Liberalen könnten sich eine Uni in Forchheim vorstellen. Foto: dpa



Der Freistaat investiert in eine neue Universität in Nürnberg. Auch Forchheim soll davon profitieren, schreiben die Jungen Liberalen in einer Pressemitteilung. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Christian Weber spricht sich dafür aus, ein Institut oder einen Lehrstuhl in Forchheim anzusiedeln. Aus dieser Idee könne eine Erfolgsgeschichte für Forchheim und die Fränkische Schweiz entstehen, heißt es.

Die Region verfüge über eine gute infrastrukturelle Anbindung an Erlangen, Nürnberg und die Metropolregion. Zudem haben sich in Forchheim "eine Vielzahl erfolgreicher Konzerne und mittelständischer Unternehmen angesiedelt", die sich mit einer wissenschaftlichen Einrichtung ergänzten.

Für potenzielle Studenten müsste Wohnraum geschaffen werden. Davon könnten auch Geringverdiener profitieren, meinen die Liberalen. Die Landbevölkerung profitiere durch einen verbesserten Öffentlichen Personennahverkehr, weil die Nachwuchspolitiker davon ausgehen, dass dieser mit der Ansiedlung einer Uni-Zweigstelle verbessert werden würde.

Die Forderung der Jungen Liberalen ist nicht neu. Schon 2010 sprachen sie sich für eine Fachhochschule oder eine Zweigstelle in Forchheim aus.