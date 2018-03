Forchheim: "Alte Wache" sucht neuen Wirt

Flammkuchen-Häusle stellt seinen Betrieb ein - vor 26 Minuten

FORCHHEIM - Demnächst geht im Flammkuchen Häusle in der Alten Wache der Ofen aus. Die derzeitigen Pächter stellen ihren Betrieb ein. Die Suche nach einem Nachfolger läuft.

Die Pächter der Alten Wache, Jaqueline Sailer und Jens Klotzkowski, stellen demnächst den Betrieb ein. An den Start gingen sie 2016. © Archivfoto: Aslanidis



Es wird ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge sein. So viel steht für Jacqueline Sailer jetzt schon fest. Sie hat "viel Herzblut" in ihr Restaurant gesteckt, vor allem die liebgewonnenen Stammgäste werden ihr fehlen, sagt sie. Aus gesundheitlichen Gründen werde sie das Flammkuchen Häusle in der Alten Wache nicht mehr weiterführen. "Es wird uns zu viel", erklärt sie. Eine 70-Stunden-Woche sei keine Seltenheit. Mit dem Umsatz, versichert sie, habe die Betriebsaufgabe nichts zu tun. Das historische Gebäude gehört der Stadt, der Hauptmieter ist die Tucher-Brauerei — die wiederum hat es an Jacqueline Sailer vermietet. Wann genau nach dem letzten Flammkuchen — sei es Elsässer Art oder Diavolo — vorübergehend die Lichter ausgehen und wer mit welchem gastronomischen Angebot dort einziehen wird, steht noch nicht fest.

Die Betreiberin hatte den Betrieb über ein Immobilienportal inseriert, es gebe derzeit mehrere Interessenten, verrät sie. Daher steht noch kein Termin fest, wann sie aufhört. Es können laut Sailer Wochen sein, oder auch Monate.

Eigentlich läuft Sailers Pachtvertrag noch bis Ende 2021, erklärt die Tucher-Brauerei auf Nachfrage der NN. Doch sofern man sich auf einen Nachmieter einigen könne, sei ein Wechsel kein Problem.

Sailer und ihr Lebensgefährte Jens Klotzkowski stiegen im Juni 2016 in der Alten Wache ins Geschäft ein. Sie zogen aus dem Raum Böblingen extra nach Forchheim. Im Internet seien sie auf den Betrieb aufmerksam geworden.

Nur etwa einen Monat nach ihrem Start legte ein Brand im Dachgeschoss den Betrieb für Monate still. Obwohl der Gastraum vom Feuer nicht betroffen war, war durch die Löscharbeiten Wasser eingedrungen. Kein leichter Start für das junge Restaurant. Anfangs bot das Paar seinen Gästen fränkische und schwäbische Spezialitäten an, nach dem Brand stellten sie auf Flammkuchen um. "Die standen vorher mit auf der Karte und kamen gut an", erklärt Sailer. Also machte das Paar nach dem Brand einen kulinarischen Neuanfang.

Doch was machen die beiden nach der Flammkuchen-Episode in ihrem Leben? "Erstmal Urlaub", sagt Sailer und lacht. Wie es beruflich bei ihr und ihrem Partner weiter geht, werde sich zeigen. An Ideen fehlt es nicht.

Das traditionsreiche Lokal hat schon viele Wirtswechsel hinter sich. 2014 übernahmen Dietmar Fuchs und Michaela Franz den Betrieb von Wirt Haldun Yildirim. Dessen Konzept mit Bratwürsten hatte sich in Forchheim nicht durchgesetzt.