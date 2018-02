Forchheim: Alterpflegerin beleidigt und geschlagen

33-Jähriger floh Tausende Kilometer - Europäischer Haftbefehl erlassen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM/BAMBERG - Ein Jahr und zehn Monate muss ein 33-jähriger Rumäne ins Gefängnis, weil er im August 2016 in Forchheim-Ost in eine Wohnung eingebrochen ist und dabei mehr als 6000 Euro ergaunert hat. Außerdem hatte er eine 20-jährige Altenpflegerin vor einer Spielothek in der Bamberger Straße beleidigt und geschlagen.

„Sie haben schamlos das Vertrauen der Alberts (Name geändert) ausgenutzt.“ In der Urteilsbegründung von Richterin Christine Schäl am Bamberger Amtsgericht wurde klar, warum sie nur unwesentlich vom Antrag der Staatsanwaltschaft abgewichen war und fast zwei Jahre Freiheitsstrafe verhängt hatte.

Sechs Monate hatte der Angeklagte 2016 in Forchheim arbeiten wollen. Im Mehrfamilienhaus der Alberts in Forchheim-Ost fand er zur Untermiete eine Bleibe. Er bekam einen Hausschlüssel für den Eingang. Um in sein Zimmer in der Familienwohnung zu kommen, musste ihm jedoch jemand öffnen. Sein Arbeitgeber, eine Baufirma, bürgte für ihn. Lange hielt es der 33-Jährige weder beim Arbeitgeber noch in seinem Zuhause aus — er blieb nur für einen Tag Anfang August. Und an diesem Tag nutzte er die Gelegenheit aus.

Mit einem Schraubenzieher — belegt ein Gutachten des Bayerischen Landeskriminalamtes — hatte er die verschlossene Tür der Familie Alberts aufgehebelt, ohne dass äußerlich für den Laien Einbruchspuren sichtbar waren. Erst die Spezialisten in München widerlegten in einem 2000 Euro-Gutachten die Angaben des Angeklagten, der sagte, die Tür sei nicht verschlossen gewesen.

Tochter hat alleine Angst

Im Haus fand er eine Spiegelreflexkamera mit Objektiven, zwei Smartphones, zwei Laptops, eine Sportuhr und etwa 100 Euro Bargeld und nahm alles mit. Der Schaden beläuft sich auf rund 6400 Euro und durch Versicherungen größtenteils abgedeckt hieß es vor Gericht. Schlimmer sei der immaterielle Schaden, der durch den Verlust der Eheringe der Eltern und der abgespeicherten Familienfotos entstanden sei. „Die elfjährige Tochter der Alberts hat seit dieser Zeit Angst, alleine in der Wohnung zu sein“, sagte Staatsanwalt Matthias Eichelsdörfer in seinem Plädoyer.

Insbesondere die von der Verteidigung gewünschte Bewährung für den 33-Jährigen lehnte Eichelsdörfer ab. Er könne beim Angeklagten keine günstige Sozialprognose sehen. Zudem laufe derzeit auch in seinem Heimatland Rumänien eine Bewährungsstrafe gegen ihn.

Sofort nach der Tat hatte der Angeklagte das Weite gesucht und es zu Hause in Rumänien gefunden. Doch hier war er weniger sicher als erhofft. Ein europäischer Haftbefehl brachte ihn zurück nach Franken. Wobei er zwischenzeitlich schon wieder in Deutschland gewesen sein musste, denn das Amtsgericht Karlsruhe hatte ihn zu einer Geldstrafe mit Tagessätzen von insgesamt 600 Euro wegen Diebstahls verurteilt. Weil er kein Geld hatte, musste er 30 Tage ersatzweise hinter Gittern absitzen.

Vor dem Amtsgericht Bamberg wurde der Angeklagte auch noch einer Körperverletzung und Beleidigung beschuldigt. Diese sollte sich in der Nacht des Einbruches abgespielt haben.

Bespuckt und geschlagen

Auch wenn der wichtigste Augenzeuge, ein rumänischer Schausteller, der in Forchheim wohne, nicht auffindbar war, glaubte Strafrichterin Christine Schäl dem Opfer. Die 20-Jährige hatte geschildert, wie der Angeklagte eine sexuelle Beziehung von ihr gewollt hätte, sie aber nicht von ihm. Dann eskalierte das Gespräch vor einer Spielothek in Forchheim. Beide teilten Beleidigungen und Spucke aus. Als die Altenpflegerin weggehen wollte, traf sie eine Faust. Sie trug zwar Schmerzen, jedoch keine schlimmeren körperlichen Schäden davon.

Einen schweren Stand hatte Rechtsanwalt Ralf Kämmer (Bamberg), dessen Mandant sich bis zuletzt uneinsichtig und ohne Mitgefühl zeigte. Auch auf Vorschläge seines Verteidigers reagierte der Angeklagte nicht. Für den 33-Jährigen sei es wichtig, wieder nach Rumänien zu gehen. Demnach stellte er den Antrag, die Haftstrafe in seinem Heimatland absitzen zu dürfen.

