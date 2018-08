Forchheim: Angst ist ein schlechter Berater für Existenzgründer

FORCHHEIM - Zahlenwerk der Statistiker lässt den Gründergeist in Forchheim lebendig werden. Doch woraus schöpft er seine Lebensenergie? Wir haben uns in Forchheim umgehört und sind dabei auch auf das Gefühl mit dem Namen "Angst" gestoßen.

Seit 2014 Rückzugsort für eine Pause: Angelika Heim im Hinterhof von „Himmel und Erde“, ihrem Café mit Töpferei in der Forchheimer Hauptstraße. Foto: Foto: Patrick Schroll



Was den Landkreis Forchheim anbelangt, wurden die Statistiker belehrt, dass nichts so ist, wie es laut der Berechnungen sein sollte. Bezogen auf die Gewerbeanmeldungen hatte der Kreis Forchheim bis Ende 2017 rund 78 Firmengründer und -gründerinnen auf jeweils 10 000 Einwohner. Das ist Platz 189 in der Gründerbundesliga unter 403 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen.

Für Kathrin Grüner könnte die Platzierung noch besser sein. Im August hat sie ihren Traum verwirklicht und ihr eigenes Restaurant "Lübbis" in der Apothekenstraße eröffnet. Der Schritt in die Selbstständigkeit war für die 37-Jährige eine Selbstverständlichkeit.

"Ich habe schon immer viel gearbeitet. Da habe ich beschlossen, das kann ich auch für mich machen." Gesagt, getan. Die Lücke, die sich nach der Schließung des vorherigen Restaurants aufgetan hatte, entstand aber auch am richtigen Ort, so Grüner.

Forchheim als Mikrokosmos

In den Nachbarstädten Bamberg, Erlangen oder Nürnberg hätte sie sich den Schritt nicht zugetraut. Den klaren Standortvorteil, den Grüner in Forchheim sieht: "Die Stadt ist ein überschaubarer Mikrokosmos." Jeder kennt jeden. Und: "Die Stadt hat mich mit offenen Armen empfangen", sagt Grüner. Sie lobt Ordnungsamt und City-Management. "Die Stadt freut sich, wenn etwas passiert."

Kathrin Grüner (Mitte), feiert die Eröffnung ihres Traumes. Foto: Udo Güldner



Schon seit 2014 ist Angelika Heim mit ihrer Töpferei und angeschlossenem Café in der Forchheimer Hauptstraße 10 zu Hause. Mit ihrem Geschäft "Himmel und Erde" hat sie die "Flucht nach vorne" gewagt und führt seitdem ihren "Ein-Frau-ab-und-zu-Familien-Betrieb". Zuvor war ihr Lebens- und Ladenmittelpunkt in Egloffstein angesiedelt. In dem Ort in der Fränkischen Schweiz hatte sie seit 2003 unter der Woche getöpfert und am Wochenende Laden samt Café geöffnet.

Zweifel, ob ihr Geschäftsmodell auch in der Stadt funktioniert, hatte sie. Das Gefühl, das sie bei ihren Überlegungen begleitete, nennt sie "Angst". Das habe auch mit der Mentalität hierzulande zu tun. "Nur der Erfolg zählt, scheitern ist nicht erlaubt." Von dieser Denkweise hat sie sich befreit: "Die größte Angst ist der Minderwertigkeitskomplex." Diesen Geist hat sie gegen den Unternehmergeist mittlerweile ausgetauscht. Heute kann sie über ihre Sorgen von damals lachen.

Forchheim hatte für Heim einen privaten und betriebswirtschaftlichen Standortvorteil: Die Kinder gingen in Forchheim zur Schule und in Forchheim war das Projekt noch finanziell stemmbar.

Wachstum mit kleinem Laden

Das Wachstum der Stadt ist für Harald Kronauer Grund dafür, mit seinem Textilgeschäft — laut Kronauer eine schwieriges Geschäftsfeld — "United Empire" zu expandieren. In Nachbarschaft zum Töpfereicafé von Heim öffnet der Unternehmer am 15. September auf 50 Quadratmetern das "Little Empire", ein Geschäft mit Mode, Spielzeug und Geschenkartikeln für Kinder. Zuvor waren die Räume Heimat eines Finanzdienstleisters.

Im mittelfränkischen Hersbruck hat Kronauer die Türen seines Modegeschäftes jüngst geschlossen. "Hersbruck ist tot", sagt er. Die Kundschaft habe er dort wegen der guten Verkehrsanbindung an Nürnberg und der mittelgroßen Städte im Umfeld verloren.

"Forchheim hingegen ist nicht überlaufen, hat aber die Größe, damit der Kunde dort alles bekommt." Doch auch in der oberfränkischen Kleinstadt fehlt der Umsatz und fehlen die Kunden unter der Woche. Doch dank des Einkaufstags Samstag, wenn Kronauer bis mindestens 16 Uhr im Laden steht, rechne sich das Geschäft. Zudem zählt er auf seine Stammkundschaft aus Bamberg, Erlangen und Nürnberg.

Forchheim prognostiziert Kronauer eine erfolgreiche Zukunft. Der Wohnungsmarkt wachse, wie auch die Medizintechnik-Sparte von Siemens, die mit ihren Arbeitsplätzen für die Innenstadt von großer Bedeutung sei. Einen Verbesserungsvorschlag hat er: Längere und einheitliche Öffnungszeiten. Ein Punkt, der in Forchheim seit Jahren immer wieder diskutiert wird.

Schwieriges Thema

City-Managerin Elena Büttner ist hierzu mit den Händlern im Gespräch. "Die unterschiedlichen Öffnungszeiten machen es für Besucher schwierig, den Überblick zu behalten."

Doch personell sei nicht jedes Geschäft in der Lage, länger zu öffnen. Ob und wie viele Händler sich für ein solches Projekt finden lassen, ist demnach noch offen.

Als Alternative könnte sich Büttner vorstellen, transparenter als bisher auf die unterschiedlichen Öffnungszeiten aufmerksam zu machen und den Kunden somit mehr Orientierung zu bieten.

