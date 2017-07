Forchheim: Auch Abraham war überall fremd

Die Ausstellung "Gott liebt die Fremden" gastiert in der Kirche Verklärung Christi - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Obwohl die Zeit der großen Flüchtlingstrecks in Deutschland vorerst vorüber ist, bleiben Flüchtlinge und ihre Integration eines der wichtigsten Themen. Auch die Kirchen leisten oft einen wichtigen Beitrag zur Integration. Vor diesem Hintergrund hat die Österreichische Bibelgesellschaft eine Ausstellung unter dem Titel "Gott liebt die Fremden" entworfen.

Flucht und Vertreibung, das Dasein als Fremder unter Fremden werden in der Bibel häufig thematisiert. © Florian Ritter



Flucht und Vertreibung, das Dasein als Fremder unter Fremden werden in der Bibel häufig thematisiert. Foto: Florian Ritter



Auf zwölf Tafeln weist die Ausstellung "Gott liebt die Fremden" auf Stellen aus der Bibel hin, die den Schutz und die Hilfe für Fremde hervorheben, zusammen mit Bildern, die das Thema "Flüchtlinge in unserer Mitte" ansprechen. Zurzeit ist die Ausstellung in der Kirche Verklärung Christi zu sehen.

Daniel Sauer, Ehrenamtskoordinator des Caritasverbandes Forchheim, war der Initiator der Idee. Er hat die Ausstellung von Würzburg nach Forchheim transportiert: "Es kommen jetzt zwar kaum noch Flüchtlinge, aber die eigentliche Integration beginnt erst jetzt. Da kommen ganz neue Aufgaben und Probleme auf uns zu." Ein Mangel an Wohnungen sei in Forchheim beispielsweise eines der Probleme. Er lobte, dass die Ausstellung zweisprachig ist, da man so einfach mehr Leute ansprechen könne.

Biblische Figuren

Pastoralreferent Dietmar Denzler war einer der ersten, den Sauer von seiner Idee der Ausstellung überzeugen konnte. Er stellte sie nach dem Sonntagsgottesdienst kurz vor. Ihm gefalle besonders, dass die Tafeln direkt neben den Sitzbänken in der Kirche stehen. Somit erwecke man den Eindruck, als könnten die Menschen von den Tafeln direkt neben den Menschen in der Kirche stehen.

Es gebe viele biblische Figuren, die selbst Flüchtlinge gewesen seien: "Selbst Abraham, der ein Vorbild ist für drei große Religionen, war eigentlich Zeit seines Lebens Fremder in jedem Land, in das er gekommen ist. Der Fremde hat also immer schon einen Platz in der Bibel."

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 23. Juli, von 9 bis 18 Uhr in der Kirche Verklärung Christi, Joseph-Otto-Platz 20, zu sehen. Am Donnerstag, 13. Juli gibt es um 19 Uhr eine kurze Führung mit Vortrag über ehrenamtliche Flüchtlingsarbeit im Landkreis.

FLORIAN RITTER