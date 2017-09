Forchheim: Auch die Stadtteile sollen es schön haben

Stadtentwicklungskonzept ISEK war mit Bürgern unterwegs und hat Anregungen eingesammelt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Wenn es darum geht, Forchheim quer, also neu, zu denken, dann hatten die Planer des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) bislang nur die Innenstadt im Blick. Aber auch die Stadtteile wollen eine Chance, auf eine gestalterisch bessere Zukunft.

Der Kirchplatz in Burk könnte schöner gestaltet sein. Meist parken hier viele Autos, was für die Gasthäuser gut ist, aber die Ausgestaltung zu einem Festplatz könnte die Situation wahrscheinlich verbessern. © Roland Huber



Der Kirchplatz in Burk könnte schöner gestaltet sein. Meist parken hier viele Autos, was für die Gasthäuser gut ist, aber die Ausgestaltung zu einem Festplatz könnte die Situation wahrscheinlich verbessern. Foto: Roland Huber



Es geht um die Frage: Was muss sich in den Stadtteilen ändern, damit die Menschen sich dort auch noch in 20 Jahren wohl fühlen? Im Sommer sind die ISEK-Planer mit Bürgern durch die Stadtteile spaziert und haben sich die Sorgen und Nöte notiert. Eine Zusammenfassung davon kam im Planungsausschuss des Stadtrats zur Sprache.

Kersbach

Hier brachten die Bürger vor allem die künftigen Baugebiete Point-, Stampf- und Schleifwegäcker an, so die Planer Leonhard Valier vom Büro für Städtebau und Bauleitplanung und Claus Sperr von Planwerk.

Entwicklungsbedarf besteht unter anderem bei der verkehrlichen Anbindung der neuen Baugebiete an den Ortskern. Die Ortsmitte, derzeit rund um die Kirche St. Ottilie, muss gestärkt werden. Verbesserungsbedarf besteht auch bei der Lebensmittel- und der medizinischen Versorgung.

Buckenhofen

Die Gemeinschaft in Buckenhofen funktioniere, war eines der Ergebnisse der Planer nach ihrem Treffen mit den Bürgern. Es kamen allerdings nur drei. Das große Manko in Buckenhofen derzeit: Die Bürger brauchen dringend einen Treffpunkt. Das Sportheim ist nicht für alle Arten von Veranstaltungen geeignet. Eventuell könnte das Feuerwehr-Haus, falls für die Feuerwehr ein moderner Ersatz geschaffen worden ist, ein Standort für einen Stadtteiltreff sein.

Das heutige Feuerwehr-Haus könnte vielleicht einmal zu einem Stadtteiltreff für Buckenhofen umgebaut werden. © Roland Huber



Das heutige Feuerwehr-Haus könnte vielleicht einmal zu einem Stadtteiltreff für Buckenhofen umgebaut werden. Foto: Roland Huber



Gewünscht werden mehr Angebote für Senioren außerhalb des kirchlichen Rahmens und eine Brücke von Buckenhofen nach Forchheim-Nord.

Forchheim-Nord

Hier kamen zwei Bürger zum Stadtteilspaziergang. Die Bilanz: Der Joseph-Otto-Platz ist für den Stadtteil wichtig, muss aber aufgewertet werden, etwa durch Bänke und Bewegungsgeräte (für Erwachsene und Kinder).

Das Bürgerzentrum funktioniert sehr gut, die Nahversorgung ist gegeben, die ÖPNV-Anbindung könnte abends und am Wochenende besser sein. Manfred Hümmer (FW) macht sich außerdem Sorgen um die medizinische Grundversorgung.

Burk

In Burk fand die Mehrheit der Bürger den Kirchplatz sehr lieblos gestaltet, meist parken dort einfach zu viele Autos, berichten die Planer. In Erweiterung des Kirchplatzes könnte ein Festplatz zwischen Kirche und Spielplatz entstehen. Manfred Hümmer gab allerdings zu bedenken, dass die zwei Gasthäuser und die Kirche auch auf Parkplätze angewiesen seien.

Die Kersbacher Ortsmitte rund um die Kirche St. Ottilie (Bild), sollte gestärkt werden. © Roland Huber



Die Kersbacher Ortsmitte rund um die Kirche St. Ottilie (Bild), sollte gestärkt werden. Foto: Roland Huber



Die Hauptstraße bräuchte eine Generalumplanung unter anderem mit einer schmaleren Fahrbahn und breiterem Fußweg. Kritisiert wurde der Fahrradweg in Richtung Hausen, der mehrmals die Straßenseite wechselt.

Die Sportinsel sollte besser beschildert werden, die Sanitäranlagen aufgewertet und ein überdachter Platz für Besucher geschaffen werden.

Reuth

Im Ortskern ging es darum, den Bereich rund um Kirche und Kindergarten neu zu ordnen. Einige Straßen sind in einem schlechten Zustand. Auch in Reuth wünschen sich die Bürger einen neuen Treffpunkt. Bislang finden Veranstaltungen im Pfarrheim oder bei der Feuerwehr statt.

,Bei der Feuerwehr kamen die Bürger auch auf den Verkehr zu sprechen: Die Straße am Mühlhof, dort wo die Feuerwehr ihren Sitz hat, kreuzt die Staatsstraße und hat keine Querungshilfe für Fußgänger oder Radfahrer — die müsste her.

BEKE MAISCH (Text) UND ROLAND HUBER (Fotos)