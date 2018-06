Forchheim: Auf Baustelle böse ausgebremst

Nötigung eines Autofahrers aus Wut auf vorübergehende Hürde - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Vermutlich weil er sich behindert fühlte, schikanierte der Fahrer eines schwarzen Audi aus dem Landkreis Schweinfurt einen Sattelzug.

Im Baustellenbereich überholte der Autofahrer am Mittwoch in Richtung Norden den Sattelschlepper und schnitt das Fahrzeug beim Einscheren derart, dass die Notbremseinrichtung der Zugmaschine aktiviert wurde und eine Vollbremsung auslöste. Nach erneuter Beschleunigung wurde der Sattelzugfahrer noch mindestens vier Mal ausgebremst und genötigt. Die Polizei hat Anzeige wegen Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (09 51) 9 12 95 10 an.

