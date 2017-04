Forchheim: Auf der Gerüsttreppe zum Kaiserstrand

FORCHHEIM - Noch in dieser Woche wird am "Mäuseturm" in der Sattlertorstraße eine Gerüsttreppe angebracht, die die Besucher auf die Bastion zum Kaiserstrand führen soll. Der Grund: Die historische Holztreppe widerspricht den Sicherheitsanforderungen, das Stadtstrandspektakel wird am 1. Mai eröffnet.

Im Moment wird die Gerüsttreppe noch aufgebaut. Bis zur Eröffnung des Kaiserstrands am Montag muss der Ersatz-Bau fertig sein. © Foto: Ulrich Schuster



Schön geht anders, darüber sind sich die Stadträte des Bauausschusses beim Ortstermin einig. Eine Gerüsttreppe aus Stahl soll sich am "Mäuseturm", gleich neben dem Saltorturm, in die Höhe ranken, um die Kaiserstrand-Besucher nach oben auf die Bastion zu bringen. Weil das historische Holztreppenhaus nebst Treppe viel zu schmal, zu eng und zu steil ist, um die erwarteten Besucherströme zu fassen und überdies als Rettungsweg überhaupt nicht geeignet ist, habe man sich dazu entschlossen, erklärt Bauamtsleiter René Franz vor Ort.

Vorab habe man bereits die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis eingeholt, um ein paar Holzbalken im oberen Bereich des hölzernen Treppenhauses zu entfernen. Dort soll die neue Stahltreppe anschließen. "Es gibt keine Alternative", so Franz.

Stadt in der Haftung

Zwar habe man die Baugenehmigung für die Nutzung der Bastion schon vor geraumer Zeit erteilt, muss Bauordnungsamtsleiter Stefan Schelter einräumen, doch "bei einer Prüfung kam raus, dass die Treppe zu steil ist. Wenn uns hier einer runter fällt, dann ist die Stadt in der Haftung".

Was folgt, ist eine längere Diskussion über Schönheit und Ästhetik: "Kann man die Treppe verkleiden, damit man nicht glaubt es ist der Zugang zu einer Baustelle?", fragt Holger Lenhard (CSU), "es sieht bescheiden aus", findet Manfred Mauser, (FW). "Die Treppe ist in höchstem Maße unschön", (Sebastian Körber, FDP). "Die Treppe ist nicht schön", meint auch Philipp Blümlein (CSU), der Kaiserstrand sei aber "gut für Forchheim". Dem schließt sich Edith Fießer (Grüne) an: "Wir freuen uns, dass die Innenstadt belebt wird, die Treppe ist ein Zugeständnis."

Die Treppe ist dabei keine feste Einrichtung, die Kosten von 6000 Euro, das bestätigt Bürgermeister Franz Streit, der den Vorsitz der Bauausschuss-Sitzung inne hat, trägt die Stadt.

Geöffnet wird der Kaiserstrand ab 1. Mai, ab 16 Uhr; die offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Kirschstein findet ab 19 Uhr statt. Während der Annafest-Zeit, das bestätigt Wirtschaftsreferent Viktor Naumann, "macht der Stadtstrand keinen Sinn", dann bleibe die Bastion geschlossen.

BIRGIT HERRNLEBEN