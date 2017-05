Forchheim: Auf der Stadtmauer wachsen Radieschen

"Urban Gardening" auf der Roten Mauer — Gießhilfen willkommen

FORCHHEIM - Erbsen, Salate, Radieschen, Rucola und Basilikum an altehrwürdiger Stelle: Bereits das dritte Jahr läuft das Stadtgarten-Projekt "Urban Gardening" auf der Roten Mauer.

Garteln mit Altstadtblick: Immer mittwochs treffen sich die Hobbygärtner von "Urban Gardening". Foto: Roland Huber



Vor wenigen Wochen ist der gemeinschaftliche Garten beim Amtsgericht in die diesjährige Saison gestartet. Die ersten Samen wurden ausgesät, darunter verschiedene Sorten an Erbsen, Salate, Radieschen, Rucola und Basilikum. Auch Bohnen sollen auf der altehrwürdigen Mauer in die Höhe ranken.

Das Konzept hätte sich dabei nicht verändert, es funktioniere ganz gut, erzählt Organisatorin Ulrike Eichler. Auch die Bedenken wegen möglichem Vandalismus hätten sich nicht bestätigt, die Resonanz falle generell positiv aus. Am Wochenende zum Beispiel säßen viele Touristen in dem Garten mit Blick auf die Altstadt.

Momentan sind zirka zehn Personen ehrenamtlich am Projekt beteiligt. Trotzdem ist Hilfe — vor allem beim Gießen — immer gern gesehen. Unter www.stadtgarten-forchheim.de gibt es alle wichtigen Informationen, etwa zum gemeinsamen Gärteln immer mittwochs ab 18.30 Uhr.

kri