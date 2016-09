Forchheim: Auf Regen folgt bald wieder Sonne

Trotz Dauer-Nässe liegen die Wasserstände im Landkreis im grünen Bereich - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Es regnet und regnet und regnet. So trocken es die vergangenen Wochen war, scheinen ein paar fleißige Regenwolken alles wieder aufholen zu wollen. Zu doll kam es bislang aber noch nicht: Die Pegelstände sind aktuell im grünen Bereich.

Der Weg über die Trubbach ist noch problemfrei möglich: In den nächsten Tagen sieht es nicht danach aus, als würden die Wasserstände so ansteigen, dass Passanten nasse Füße bekommen könnten. © Foto: Roland Huber



Helles Grau ist das Farbenprächtigste, was der Himmel an diesem Wochenende zu bieten hatte. Unaufhörlich prasselt der Regen auf die Fensterbänke – eigentlich ein perfekter Einstieg in den gemütlichen Herbst. Wäre da nicht die Sorge um das Fenster, das man eventuell doch vergessen hat, zu schließen. Und natürlich um übergetretene Wasserstände, überflutete Keller.

Auch der Deutsche Wetterdienst meldete Unwetterwarnungen aufgrund von „ergiebigem Dauerregen“ — und durchaus: Das ganze Wochenende fiel ins Wasser. Doch zumindest um erhöhte Wasserstandspegel muss man sich aktuell noch nicht sorgen: Die Wasserstände bewegen sich auch nach so einem „ergiebigen“ Regen-Wochenende noch auf Normalmaß.

Im 15-Minuten-Takt können beim Hochwassernachrichtendienst Bayern übrigens die Pegelstände der hiesigen Gewässer abgefragt werden (www.hnd.bayern.de). Die Aisch zum Beispiel ist zu Redaktionsschluss zu 2,64 Metern mit Wasser gefüllt und weit weg von der Meldestufe 1, die ab 4 Metern beginnt. Die Wiesent bei Muggendorf ist ebenfalls im grünen Bereich: Es herrscht Meldestufe 0. 1,34 Meter wurden gemessen, damit hätten zur Meldestufe 1 mit zwei Metern noch einige Liter Platz.

Der Regen hält nicht ewig

Auch die Zwei-Tages-Prognosen geben keinen Anlass zur Sorge. Wobei man natürlich sagen muss, dass Wasserstands- und Abflussvorhersagen „immer mit Unsicherheiten behaftet sind“, wie es der bayerische Hochwassernachrichtendienst ausdrückt. Dennoch sieht es so aus, als würden die Böden schon bald Zeit bekommen, den Schwung Wasser zu verdauen: Zur Mitte der Woche soll es schön sonnig werden — wenngleich auch bei frühherbstlichen 18, 19 Grad. Bis die Sonne sich wieder blicken lässt, hält man’s einfach wie Karl Valentin: „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“

BARBARA ZINECKER