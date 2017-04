Forchheim: Aufgemotzten BMW gleich stillgelegt

BMW mit veränderter Auspuffanlage und nicht zugelassenen Rädern - vor 9 Stunden

FORCHHEIM - Im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen in der Nacht zum Freitag hat die Polizei zwei Fahrzeuge gestoppt, die sich in keinem ordnungsgemäßem Zustand befanden.

Beim Audi eines 21-Jährigen wurden nicht zulässige Veränderungen an der Auspuffanlage festgestellt. Er erhielt eine entsprechende Aufforderung die Veränderungen zurückzubauen. Außerdem kassierte er ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro.

Für einen 22-jährigen BMW-Fahrer verlief die Kontrolle nicht so glimpflich. Neben Veränderungen an der Auspuffanlage waren nicht zugelassene Räder festgestellt worden. In Verbindung mit dem geänderten Fahrwerk führte dies dazu, dass die Radläufe beim Einfedern des Fahrzeuges bereits die Reifen beschädigt hatten. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Da das Fahrzeug nicht verkehrssicher war, wurde es stillgelegt und die Kennzeichen und der Fahrzeugschein sichergestellt. Eine Anzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis ist die Folge.

