Forchheim: Aus Wohnhaus wird Kita

FORCHHEIM - In Forchheim fehlen 80 bis 100 Betreuungsplätze in Krippen und 60 bis 70 in Kindergärten. Ein bisschen Abhilfe schaffen könnte der Umbau eines Wohnhauses in eine Kindertagesstätte. Doch die Rahmenbedingungen dafür werden nicht von allen Beteiligten als günstig beurteilt.

Das gelbe Haus ist Karolingerstraße 13, rechts daneben Nummer 15. Davor führt ein Fußweg zur Kita Sattlertor. Rechts am Bildrand: der Eingang zum Pausenhof der Martinschule, mit einer Kindersilhouette symbolisiert. © Foto: Ulrich Graser



Das Haus Karolingerstraße 13 gehört den Vereinigten Pfründnerstiftungen und damit der Stadt. Es steht unmittelbar neben der Kita Sattlertor. Die noch hier wohnenden zwei Mieter ziehen aus. Damit stehen 240 Quadratmeter Nutzfläche auf drei Stockwerken zur Verfügung und die Stadtverwaltung schlägt vor, nach einem Um- und Anbau eine Krippen- und eine Kindergartengruppe einzurichten, insgesamt für 30 Kinder. Die staatliche Förderung des Projekts, das überschlägig auf eine gute Million Euro geschätzt wird, beträgt 90 Prozent. Noch Fragen?

Aber ja. Der Finanzausschuss des Stadtrates hat in seiner jüngsten Sitzung zwar den Weg frei gemacht dafür, dass die Planungen in Gang gesetzt werden können. Doch damit steht noch nicht endgültig fest, ob der Appendix der Kita Sattlertor auch tatsächlich verwirklicht wird. Die Nachbarn aus dem Haus Karolingerstraße 15 zum Beispiel erklärten rundheraus: "Wir können das nicht mehr ertragen." Bernd Heberlein, der Nachbar, meinte damit das Umfeld, in dem er mit seiner Familie lebt, seitdem die Kita aus der Sattlertor- in die Karolingerstraße umgesiedelt wurde: "Auf der einen Seite ein Kindergarten, gegenüber eine Schule, und jetzt in fünf Metern Entfernung nochmal eine Kita — es geht einfach nicht mehr."

Zu den Bring- und Holzeiten sei seine Einfahrt trotz Halteverbots täglich zugeparkt. Die Eltern, die ihre Kinder bringen und holen, bleiben nicht nur kurz stehen, sondern unterhalten sich schon auch mal länger. Eigentlich müssten sie zwischen den Häusern 15 und 17 zur Kita ein- und zwischen 19 und 21 wieder ausfahren. Machen aber viele nicht.

"Bypass der Innenstadt"

Heberlein: "Die Karolingerstraße ist der Bypass der beruhigten Innenstadt." Auch tagsüber komme es in der engen Straße immer wieder zu problematischen Situationen: "Kürzlich fuhren zwei Autos aufeinander zu, keiner wollte ausweichen. Die Fahrer stiegen aus und gingen aufeinander los." Bis Heberlein in sein Grundstück fahren konnte, verging eine Viertelstunde.

Die Verkehrsbelastung spielte in der anschließenden Diskussion eine wichtige Rolle. Die Planungen, die mit dem Beschluss angestoßen wurden, sollen nach dem Willen der Stadträte eine Antwort darauf geben, wie mit dem zusätzlichen Verkehr umzugehen sei. Nur wurde dieses Ansinnen nicht in den Beschluss aufgenommen.

Im Grunde waren die Stadträte von vornherein für den Umbau des Hauses in eine Kita: "Der Stadtrat muss aufs Ganze schauen", sagte Udo Schönfelder (CSU). Nur Reinhold Otzelberger (SPD) war nicht gleich begeistert. Er und seine Fraktion waren schon 2009 gegen den Standort Löschwöhrd für einen Neubau der Kita Sattlertor gewesen. Weil der damalige Oberbürgermeister Franz Stumpf bei der ersten Abstimmung unterlegen war (fünf CSU-Räte hatten gefehlt), ließ er einen Monat später erneut abstimmen: Diesmal stand die Mehrheit.

Nun fragte Otzelberger seinen Parteifreund Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, ob denn geprüft wurde, ob im Löschwöhrdgebiet in Nachbarschaft zur Kita ein Grundstück für einen Neubau zur Verfügung stünde. Doch Kirschstein musste passen: "Wenn wir Grundstücke für den Bau einer Kita hätten, dann hätten wir Ihnen schon längst einen Plan vorgelegt."

Ludwig Preusch (FW), Sebastian Platzek (FDP) und Reinhold Otzelberger hielten die geschätzte Investitionssumme für recht hoch angesichts dessen, dass es sich um einen Altbau handelt. Da hierfür staatliche Zuschüsse fließen, ist zudem die Nutzung für Kinderbetreuung auf 25 Jahre festgeschrieben. Ein Provisorium wird die neue Kita also nicht, auch wenn sie nur ein Teil der benachbarten Kindertagesstätte sein wird. "Wir müssen die Interessen der Nachbarschaft hören", sagte Annette Prechtel (FGL). Zwar strecke sich die Stadt, die in Sachen Kita-Plätze "in einer Notlage" sei, "nach jedem Strohhalm", aber es müsse "verträglich" vonstatten gehen.

Die Einrichtung neuer Kitaplätze in Burk scheitert derzeit laut OB an der Haltung der Kirche. Zur Diskussion stehen ein Umbau des alten Pfarrhauses und die Erweiterung des bestehenden Kindergartens (wir berichteten). Dabei geht es laut Kirschstein nicht nur um die Eigentumsrechte an der Immobilie, "sondern auch um Fragen wie die Betriebsträgerschaft". Es würden Gespräche geführt.

Einstimmig wurde beschlossen, in den Haushalt 2019 Mittel für die Planungen einzustellen. Doch beim Antrag, das Bauvorhaben wie beschrieben anzugehen, stimmten Anita Kern, Reinhold Otzelberger (beide SPD) und Gerhard Meixner (FGL) dagegen. Sie verstanden nicht, warum in den Beschluss nicht ein Satz dazu aufgenommen wurde, dass die Probleme der Nachbarn berücksichtigt werden sollen.

