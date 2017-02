Forchheim: Aus Wut den Kontrahenten angefahren

Angeklagter hatte sich mit seinem Opfer wegen eines Parkplatzes gestritten — Bewährungsstrafe und Geldauflage - vor 32 Minuten

FORCHHEIM - Mehrere Beleidigungen, ein vorsätzlicher gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und eine vorsätzliche gefährliche Körperverletzung brachten einem 62-jährigen Landkreisbürger vor dem Amtsgericht Forchheim neun Monate und zwei Wochen Freiheitsstrafe auf Bewährung ein.

Amtsgericht Forchheim © privat



Der Vorfall, oder besser die drei Vorfälle, geschahen an einem Nachmittag Ende Januar 2016 in der Hornschuchallee und am Marktplatz. Angefangen hatte alles im Schatten des „Schnitzelhauses“. Dort stritt sich der Angeklagte Uli M. (alle Namen geändert) mit seinem späteren Opfer um einen Parkplatz in einer Hofeinfahrt. Als dieser sich zu Fuß Richtung Marktplatz aufmachte, verfolgte Uli M. ihn mit dem Auto. „Dabei ist er mir beim Überqueren der Straße beinahe über den Fuß gefahren.“ Am Marktplatz angekommen, gerieten sie aneinander und Uli M. bleidigte sein Opfer übel.

Das Opfer, ein 38-jähriger Forchheimer, schilderte als Zeuge, wie er beim erneuten Weggehen hinter sich einen „aufheulenden Motor“ hörte, dann von einer Stoßstange erfasst wurde und „mit dem Gesicht auf der Motorhaube“ des Kleinwagens landete. Dabei sei er ganz am Rande des Gehweges, entlang der Häuserwand gegangen. Der Angeklagte, der bei dieser Schilderung grinste, bis ihn Strafrichterin Silke Schneider zur Ordnung rief, lieferte im Laufe der Ermittlungen und im Gerichtssaal verschiedene Varianten des Geschehens.

Das Opfer trug Prellungen am linken Knie und beiden Händen sowie Blutergüsse am Rücken davon. „Das war schon sehr schmerzhaft.“ was der Angeklagte nicht einsehen und den behandelnden Hausarzt des Opfers als Zeugen hören wollte. Als das Opfer die Entbindung von der Schweigepflicht ablehnte, hieß es von der Anklagebank, damit verhindere der Geschädigte jede weitere Aufklärung.

Rechtsanwalt Ludwig Mieth (Forchheim) beantragte für den bisher nicht vorbestraften Uli M. einen Freispruch, weil sich begründete Zweifel an der Schuld des Angeklagten fänden. Der Vertreter der Nebenklage, Rechtsanwalt Thomas Drehsen (Bamberg), ärgerte sich über die fehlende Einsicht des Angeklagten und dass er sich nicht entschuldigt habe. Ohne Frage sei es eine vorsätzliche Tat, denn das Opfer sei nicht im Weg gestanden und von hinten angefahren worden. Das Fahrzeug sei als gefährliches Werkzeug einzustufen.

Nach mehreren Unterbrechungen orientierte sich Amtsrichterin Schneider am Antrag des Staatsanwaltes Stefan Meyer (Bamberg). Der hatte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à zehn Euro für die Beleidigung und neun Monate für die vorsätzliche gefährliche Körperverletzung gefordert und daraus die Gesamtstrafe gebildet. Die Bewährungsfrist beträgt drei Jahre.

In der Urteilsbegründung sprach Richterin Schneider davon, bei Uli M. seien „die Sicherungen durchgebrannt“. 1000 Euro Geldauflage muss er an den Verein Brückla zahlen. Seinen Führerschein ist er für ein Jahr erst einmal los.

UDO GÜLDNER