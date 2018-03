Forchheim: Ausbildungsmesse mit neuem Ausstellerrekord

Jugendliche informierten sich über ihre Zeit nach der Schule - vor 10 Stunden

FORCHHEIM - Weit über 2000 Besucher kamen zur "18. Forchheimer Ausbildungsmesse" in das Berufliche Schulzentrum. Mit 97 Ausstellern verzeichnete die Messe einen neuen Ausstellerrekord.

Zahlreiche Jugendliche nutzten am Wochenende die Gelegenheit, sich bei der Ausbildungsmesse im Beruflichen Schulzentrum zu informieren. © Foto: Roland Huber



Zahlreiche Jugendliche nutzten am Wochenende die Gelegenheit, sich bei der Ausbildungsmesse im Beruflichen Schulzentrum zu informieren. Foto: Foto: Roland Huber



Landrat Hermann Ulm (CSU) sagte bei der Eröffnung der "18. Forchheimer Ausbildungsmesse", dass man mit 97 ausstellenden Firmen einen neuen Rekord erreicht habe. Die Messe biete deshalb ein überaus großes Spektrum an den verschiedensten Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten. Außerdem biete die Messe den "direkten Draht" zu den Firmen. Damit biete sich die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme gleich vor Ort.

Werner Oppel betonte, dass sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren enorm verändert habe. Die Berufsfelder seien vielschichtiger, aber auch durchlässiger geworden, so der Kreishandwerksmeister, der Werbung für das Handwerk machte. Egal ob Mittel-, Realschüler oder Gymnasiast, das Handwerk biete für jeden Schulabgänger die passende Möglichkeit eine berufliche Heimat zu finden. "Handwerk nach vorne, Handwerk ist toll, Handwerk ist geil", mit diesem Slogan beendete der Kreishandwerksmeister seine Ausführungen.

Beim Gang über die Ausbildungsmesse war schnell ersichtlich, dass der Kampf um Auszubildende auf vollen Touren läuft: Horst Hopfengärtner ist verantwortlicher Ausbilder bei der Firma Hofmann in Haidhof. Für 2018 sind schon alle Ausbildungsstellen besetzt, doch Hopfengärtner schaut jetzt schon nach geeigneten Kandidaten für September 2019. Bei der Kandidatensuche geht die Firma Hofmann ganz eigene Wege. "Wir bieten im Jahr bis zu 30 Praktika an und nutzen diese bereits zur Kandidatensuche", so Hopfengärtner. Seiner Meinung nach liege es weniger an der Qualität der Schulabgänger, sondern eher an der Quantität. "Aktuell kommen die geburtenschwachen Jahrgänge aus den Schulen", sagt Hopfengärtner.

Etwas anders sieht Beatrice Wagner von den Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg, Forchheim, Eschenau, Heroldsberg die Auszubildenden-Akquirierung. Ihrer Meinung nach liegt es nicht nur an der fehlenden Quantität der Schulabgänger, sondern auch verstärkt an der Qualität, also am Wissen der Schüler.

"Der Beruf Bankkaufmann ist der anspruchsvollste kaufmännische Ausbildungsberuf", so Wagner. "Wir haben relativ einfache Aufgaben bei unseren Einstellungstests, aber hieran scheitern oftmals die Bewerber. Einen Dreisatz lösen oder in Deutsch einen Brief schreiben, sind wirklich die Basis-Voraussetzungen für den Bankberuf", sagt die Leiterin des Personalmanagements der Bank.

Direktor Rainer Lang Vorstand der Vereinigten Raiffeisenbanken legt noch nach. Auch er beklagt die mangelhafte Eignung vieler Bewerber. "Hier müssen Elternhaus und Schule gemeinsam ansetzen", sagt er.

Für Florian Bergner aus Willersdorf ist die Ausbildungsmesse ein idealer Ort, um sich über seinen künftigen beruflichen Weg zu informieren. "Ich will irgendetwas mit IT machen", sagt der 15-Jährige, der auf die Realschule Scheßlitz geht. Er will die Ausbildungsmesse nutzen, um sich genauer über die IT-Berufe zu informieren.

Viele weitere künftige Schulabgänger haben sich über ihre Zukunftschancen ausführlich informiert. Dafür ist die Forchheimer Ausbildungsmesse hervorragendes Instrument, die auch diesmal wieder viele Besucher aus den Nachbarlandkreisen angezogen hat.

ALEXANDER HITSCHFEL