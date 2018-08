Forchheim: Ausreichend Parkplätze fürs Arivo Aparthotel

FORCHHEIM - Wenn im April 2019 das Arivo Aparthotel mit angeschlossenem Schülerwohnheim an der Bayreuther Straße seine Tore öffnet, stellt sich die Frage: Wohin mit den Autos der Gäste an diesem verkehrstechnisch heiklen Punkt Forchheims? Hotel-Bauherr und Stadt sehen die Situation gelassen.

Das Arivo Aparthotel an der Bayreuther Straße wächst weiter. Wie auf dem Bild zu sehen, entsteht etwa in der Mitte des Gebäudes eine Durchfahrt für die Autos der (abreisenden) Gäste. © Foto: Ulrich Schuster



"Wir haben Stellplätze in ausreichender Zahl", sagt Thomas Siebenhaar, Geschäftsführer des Hirschaider Investors Projekt Bauart. Er betont dabei das Wort "ausreichend". Denn laut ihm werde es rund 30 Parkplätze auf dem Hotelgelände selbst und genauso viele direkt gegenüber geben, zwischen Bayreuther Straße und den Bahngleisen. Vor dem ICE-Trassen-Ausbau war an dieser Stelle bereits ein Pendlerparkplatz, momentan sind dort aber Bagger, Container und anderes Baugerät der Bahn abgestellt.

Zusätzlich wird es laut Bauherr weitere Stellplätze in rund 350 Metern Entfernung geben: Vor allem für jene, die ihr Auto unter der Woche stehen lassen (Siebenhaar hat hier Berufsschüler des angeschlossenen Schülerwohnheims im Blick) stünden etwa 25 kostenfreie Parkplätze zur Verfügung – an der entfernten Haidfeldstraße 6, beim Pack mer’s-Gebrauchtwarenhof.

Auch seitens der Stadt rechnet man nicht mit einer angespannten Verkehrs- beziehungsweise Parksituation, wenn der Hotel-Komplex eröffnet wird. Zwar sei der geplante Parkplatz auf der gegenüberliegenden Seite der Bayreuther Straße "noch nicht spruchreif", so Stefan Schelter, Leiter des Forchheimer Bauordnungsamtes.

Durchfahrt für Autos

Doch er verweist auf die Parkplätze in der Haidfeldstraße sowie auf die künftige Einbahnstraßenregelung auf dem Hotelgelände: Demnach wird die Hoteleinfahrt im Süden – auf Höhe des Pendlerparkplatzes am Fußgängertunnel – entstehen. Eine Einbahnstraße führt dann durch eine Auto-Durchfahrt in der Mitte des Hotelkomplexes wieder direkt auf die rechte Spur der Bayreuther Straße im Westen.

Ende Juli wurde Richtfest gefeiert am markanten Bau in der Bayreuther Straße 1. Im Frühjahr 2019 soll das Arivo Aparthotel mit eigener Gastronomie eröffnet werden.

