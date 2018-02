Forchheim: Ausstellung zieht Besucher in die Unterwelt

FORCHHEIM - Ein vierköpfiges Künstlerkollektiv erkundet die Kellerräume unter dem Kolpingshaus. Mit ihrer Ausstellung "Unterirdisch" im Rahmen des KulturPuls erzeugen Eva Winter (Holzkirchen), Robert Siebenhaar (Mistelgau), Harald Winter (Weilersbach) und Reiner Schütz (Eggolsheim) klaustrophobische Zustände.

Ein Ballon? Ein Darm? Nicht alles erschließt sich bei "Unterirdisch" sofort. Foto: Anestis Aslanidis



Wer hier eingehe, lasse alle Hoffnung fahren… Hier unten ist es deutlich kühler als in Dantes „L’Inferno“, es riecht muffiger, und ein Reiseführer Vergil ist auch nicht in Sicht. Man ist mit sich und den Installationen in betonierter Bunkeratmosphäre alleine.

So schnell kommt man aus dem Labyrinth auch nicht wieder hinaus. Schon gar nicht mit der U-Bahn, die gleich an der ersten Biegung zu hören ist, und die angeblich nach Berlin fahren soll. Denn die Türe ist fest verschlossen, wie so viele andere in der Forchheimer Unterwelt. Und so müssen alle hier bleiben und sich weiter auf die verstörenden, erhellenden, anregenden Gedankenblitze einlassen, mit denen in dieser Dunkelkammer die eigenen Ängste weiterentwickelt werden.

Freilich kann man sich beim Rundgang nie ganz sicher sein, ob das Überreste oder Müll aus 118 Jahren Kolpingshaus sind, oder dem Gehirn des Künstlerkollektivs entsprungen. So stark hat sich das Quartett auf die Umgebung eingelassen. Überall finden sich Leitern, die ins Nichts führen — zu versperrten Türen, zugemauerten Fenstern und in dunkle Sackgassen. Es gibt kein Entrinnen — weder vor dem Leben noch vor der Kunst, und schon gar nicht vor beider Zumutungen.

Das Ungefähre entsteht nicht nur durch die spärliche Beleuchtung. Es entsteht auch durch die fehlende Zuordnung der Werke zu ihren Erzeugern. Einzig der Schriftzug: „Der Raum ist nur ein Mittel, zu verhindern, dass sich alles an derselben Stelle befindet“, den der Philosoph Peter Sloterdijk von sich gegeben hat, erhellt für einen blitzlichtartigen Moment die Gedanken. In den kleinen Kellerabteilen ist der Besucher dann für sich alleine und wird vom religiösen Kitsch aus der Sammlung des gebürtigen Forchheimers Robert Siebenhaar verfolgt. Marienbildchen, Minialtäre oder Heiligenfigürchen reagieren mit ironischem Grinsen auf die Geschichte des katholischen Kolpingshauses.

Während in den Katakomben unter der Oberfläche Roms die Gebeine tausender Christen begraben liegen, hat es in Forchheim nur zu einer handvoll Rehunterkiefer gereicht, denen allerdings der Biss fehlt.

Dennoch entsteht eine sakral-morbide Stimmung, die durch ein Kabuff voller abgetrennter weißer Hände noch verstärkt wird. Nicht alles erschließt sich sofort, vieles bleibt auch nach tagelangem Grübeln geheimnisvoll. Mit den Graffiti auf und den Ritzungen im uralten Gemäuer setzt sich Reiner Schütz auseinander. Diese „Höhlenmalereien“ kommentiert er mit angekokelten Holzstämmen aus dem Lagerfeuer, weil offenes Feuer laut Beschilderung verboten ist.

Blutbahnen ins Leere

Wärmer wird es im ehemaligen Kohlenkeller deshalb trotzdem nicht. Derweil versuchen 70 Meter Schlauch aus einem leeren Heizöltank energetischen Nachschub für die Kulturszene der Stadt zu liefern. Nur leider ist das Behältnis, bis auf einen unnützen Bodensatz, vollkommen leer, und die „Blutbahnen“ führen sowieso ins Leere.

Ein alter Kühlraum, in dem früher die Lebensmittel für das Restaurant im Kolpingshaus gelagert wurden, ist von assyrischer Finsternis umgeben und erst gar nicht betretbar. In ihm hat sich ein riesiger Ballon ausgebreitet, der an Leonardo da Vincis Ballon-Spektakel auf Schloss Amboise erinnert. Oder an die schwebende weiße Kugel aus der Agentenserie „Nummer 6“, die jede Flucht von einer geheimnisvollen Insel verhinderte.

Vielleicht ist das Ganze aber auch nur ein überdimensionaler Witz, den sich vier kluge, gebildete und mit viel Phantasie versehene Künstler ausgedacht haben. Manche Leute gehen zum Lachen ja in den Keller — jetzt wäre dazu eine gute Gelegenheit.

Udo Güldner