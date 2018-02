Forchheim: Autofahrer rammt Fußgänger und flüchtet

Pkw erfasste den 67-Jährigen auf einem Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

FORCHHEIM - Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Forchheim von einem Auto angefahren und verletzt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der Geschädigte, ein 67-jähriger Mann, überquerte gegen 14.35 Uhr die Fahrbahn auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Willy-Brandt-Allee. Dabei wurde er von einem Pkw erfasst. Obwohl sich der Fußgänger bei dem Zusammenstoß nicht unerheblich verletzte, fuhr der Autofahrer davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Polizei um einen mittelblauen Kombi gehandelt haben. Das etwas ältere Modell hatte Beschädigungen an der Motorhaube und am rechten hinteren Kotflügel.

Wer Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen. Telefonnummer 09191/7090-0.

