Forchheim: Azubis packen bei "Pack mer’s" Umzug an

Gebrauchtwarenhof zieht in die Haidfeldstraße - Hotelbau am ehemaligen Standort

FORCHHEIM - Die Vorbereitungen für den Umzug des Gebrauchtwarenhofs "Pack mer’s" befinden sich auf der Zielgeraden. Bevor der Verkauf am neuen Standort beginnen kann, muss noch ein frischer Anstrich her. Dazu nahmen sich vier Auszubildende des Landratsamtes Forchheim den Namen des Ladens zu Herzen und packten fleißig mit an.

Für einen Tag raus aus dem Büro: Die Auszubildenden des Landratsamtes Forchheim helfen fleißig beim Streichen der neuen Verkaufsfläche von „Pack mer’s“. © Foto: Kristina Gössler



Die ersten Schränke, Regale, Pflanzen und Sitzmöbel stehen bereits in den neuen Räumlichkeiten des Warenhofs. In die Mitte des ehemaligen Lidl-Marktes in der Haidfeldstraße 6 wurden sie geschoben, denn vor dem endgültigen Umzug mussten die Wände gestrichen werden.

Abwechslung zum Büroalltag

Diese Aufgabe übernahmen am Donnerstagmorgen vier Auszubildende des Landratsamtes Forchheim. Während sie sonst in den Büroräumen verschiedener Abteilungen sitzen, konnten sie bei Malerarbeiten einen Blick in ein anderes Berufsfeld werfen und gleichzeitig einen Beitrag zur Arbeit des gemeinnützigen Gebrauchtwarenhofs leisten.

Bereits um 7.30 Uhr waren die Azubis zum Streichen angetreten, nur wenige Stunden später erstrahlte bereits die Hälfte des Raumes in frischem Gelb. Die Arbeit mit dem Pinsel und der Farbrolle sahen die jungen Auszubildenden als eine willkommene Abwechslung. "Sonst sitzen wir im Büro, heute können wir uns auch mal körperlich betätigen."

Der Nachhaltigkeit verschrieben

Als gemeinnützige GmbH wird der Gebrauchtwarenhof von der Arbeiterwohlfahrt, dem Bayerischen Roten Kreuz, der Caritas und dem Diakonieverband getragen. Neben der Beschäftigung von Menschen, die am Arbeitsmarkt eine schwache Stellung haben, hat sich der Laden auch der Nachhaltigkeit verschrieben.

Wie es dazu kam, dass die Azubis beim Anstrich des Warenhofs halfen, erklärte Holger Strehl vom Landratsamt: "Die Auszubildenden kommen ja aus unterschiedlichen Abteilungen und haben teilweise nicht viel miteinander zu tun. Hier können sie sich besser kennen lernen."

Als Hauptgesellschafter des Warenhofs möchte sich der Landkreis auch bei seiner "Tochter", wie Strehl den Laden bezeichnet, engagieren. Die Helfer würden einerseits aus ihren Büros im Amt herauskommen und andererseits bei einem Projekt mitwirken, welches dem Landkreis am Herzen liegt.

Konzept bleibt gleich

Bereits seit 19 Jahren gibt es den Warenhof schon. Der alte Standort in der Bayreuther Straße bleibt noch bis Freitag, 16. Juni, geöffnet. Ab Montag, 19. Juni, öffnet der Laden dann in den neuen Räumlichkeiten.

Am Konzept ändere sich aber nichts. "Nur die Anschrift ist anders", scherzte Geschäftsführer Gerhard Pfister. Außerdem gibt es neue Öffnungszeiten. Von Montag bis Freitag öffnet "Pack mer’s" von 9 bis 18 Uhr, zusätzlich kann an jedem ersten Samstag des Monats zwischen 9 und 13 Uhr eingekauft werden.

Abbrucharbeiten für Hotelkomplex

Der Umzug des Unternehmens war notwendig, da auf dem Gelände in der Bayreuther Straße der Bau eines Großprojekts ansteht. Für Mitte Juni sind dort die Abbrucharbeiten geplant. Ein neuer Komplex mit einem Schülerwohnheim, einem Hotel, Büroflächen sowie Gastronomie soll dort enstehen.

Die Bedingung, passende Ersatzflächen bereit zu stellen, konnte mit dem ehemaligen Lidl-Markt erfüllt werden. Die Größe der Verkaufsfläche ist ähnlich.

