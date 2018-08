Forchheim: Bahn entfernt irritierendes Schild

FORCHHEIM - Das Schild, das an den Gleisen 7/8 des Forchheimer Bahnhofs darüber informierte, dass die Zufahrt zum Aufzug auf dem Bahnsteig für Rollstuhlstuhlfahrer "nicht geeignet" sei, ist weg. Laut DB handelt es sich um einen Irrtum.

Das Hinweis-Schild an der Überdachung von Gleis 7/8 wurde abmontiert. Foto: Philipp Rothenbacher



Nachdem in den NN darüber berichtet worden war, teilt jetzt die Bahn mit: „Das irritierende Schild auf dem Bahnsteig wurde am 21. August, um 15.15 Uhr, entfernt.“ Es gebe beim Durchgang zwischen der Bahnsteigkante und dem Stützpfeiler der Bahnsteig-Überdachung beziehungsweise dem Aufzug „keinerlei Einschränkungen für Rollstuhlfahrer“, so ein DB-Sprecher.

Offenbar war das Schild irrtümlicherweise angebracht worden, um Rollstuhlfahrer vor dem im schmalen Durchgangsbereich zum Aufzug zu warnen. Dem zuständigen DB-Projektabschnittsleiter Alfons Plenter zufolge belaufe sich die Breite des Durchgangs zwischen Hindernis und Warnleitstreifen auf „rund 90 Zentimeter“, was den DIN-Normen entsprechen würde.

Dem hatte der FDP-Politiker und städtische Beauftragte für Barrierefreiheit in Forchheim, Sebastian Körber, widersprochen: Er nahm selbst vor Ort Maß und kam auf nur 80 beziehungsweise 70 Zentimeter Durchgangsbreite. Körber warf der Bahn vor, sich über die DIN–Vorschriften hinwegzusetzen.

