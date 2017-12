Forchheim: Bald freie Fahrt auf der A73

Bauarbeiten neigen sich dem Ende - Verkehr bald wieder auf vier Spuren - vor 34 Minuten

FORCHHEIM - Die Lärmschutzwand auf der Ost-Seite der Autobahn A73 ist nun komplett. Bis Mitte Dezember finden nun noch Restarbeiten statt, dann läuft der Verkehr ungehindert wieder auf vier Spuren durch die Stadt. Aber Ende Februar, spätestens Anfang März wird die Fahrspur Richtung Nürnberg gesperrt.

Die Lärmschutzwände sind nun endlich komplett entlang der A73. © Huber



Zu diesem Wochenende werden laut einem Mitarbeiter der Autobahndirektion Nordbayern die Arbeiten an den Lärmschutzwänden endgültig abgeschlossen. Gestern früh wurde das letzte noch fehlende Betonelement auf Höhe der Fußgängerbrücke zwischen Sportinsel und Sattlertorstraße an seinen Platz gehievt. Damit sind allein in diesem Jahr rund 17.000 Quadratmeter Wandfläche aufgestellt worden, verteilt auf eine Länge von 3,5 Kilometern.

Auf der Westseite waren 2016 insgesamt 10.000 Quadratmeter Wandfläche auf 1,7 Kilometer Länge aufgebaut worden. 51 Anwesen entlang der Strecke erhielten zusätzlich passiven Lärmschutz am Haus, davon 47 auf der Ostseite.

Der nachträgliche Lärmschutz war seit vielen Jahren dringend nötig. Die ursprünglichen Prognosen aus dem Jahr 1972 sahen für die (damals noch gar nicht gebaute) A73 auf Höhe Forchheim für das Jahr 1990 nur 14.000 Fahrzeuge pro Tag vor. Entsprechend gering fielen die vom Bund als Bauherrn geplanten Lärmschutzwände aus.

Die Verkehrszählung von 2010 zeichnete ein ganz anderes Bild: 48.000 Fahrzeuge in 24 Stunden sind es, die durch Forchheim rasen. Schließlich erkannte der Bund an, dass er auf eigene Kosten nachbessern muss. 2016 wurde die Fahrbahn auf der Westseite verbreitert und der Lärmschutz erneuert. In diesem Jahr war die Ostseite dran, gleichzeitig wurde eine offenporige Asphaltschicht aufgebracht, die für etwa zehn Jahre das Abrollgeräusch der Autoreifen spürbar dämpfen soll (auch „Flüsterasphalt“ genannt, aber das ist natürlich ein irreführender Begriff: Niemand flüstert so laut).

Nur Tempo 80

In der Nacht zum nächsten Dienstag wird der Verkehr von Süden her allmählich wieder auf die angestammten, erneuerten Fahrbahnen gelenkt. Zwischen dem 13. und 15. Dezember, so die Autobahndirektion, wird dann endgültig freie Fahrt hergestellt, allerdings weiter auf Tempo 80 beschränkt. Denn: Auf dem Mittelstreifen gibt es noch keine richtigen Schutzplanken.

Die werden erst im nächsten Jahr hergestellt, wenn außerdem die Asphaltdecke komplett erneuert wird („Flüsterasphalt“) sowie die Quergefälle und Entwässerungen am Mittelstreifen angepasst werden. Abgerissen und neu gebaut werden 2018 auch vier Brückenbauwerke auf der Westseite.

Ulrich Graser