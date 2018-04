Forchheim: Bauarbeiter bricht sich auf A73 die Knochen

Nach Streit mit einem Kollegen gestürzt - Ermittlungen wegen Körperverletzung - vor 11 Minuten

FORCHHEIM - Ein Streit wegen "unterschiedlicher Auffassungen über die erbrachte Arbeitsleistung" (so die Polizei), ist am Dienstagmorgen auf der Autobahnbaustellen an der A73 bei Forchheim schmerzhaft ausgegangen.

Demnach hielt ein 46-jähriger Baustellen-Arbeiter den Disput mit seinem 45-jährigen Kollegen bereits für beendet, stieg in sein Fahrzeug und vor los. Dann jedoch riss der 45-Jähriger plötzlich die Fahrertüre des rollenden Pkw auf – und stürzte zu Boden.

Er brach sich bei dem Sturz das Handgelenk und wurde vom Sanka ins Klinikum Forchheim gebracht. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.