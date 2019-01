Forchheim: Baukran kippt um und kracht auf Wohnhaus

Schützenstraße teilsweise abgesperrt - Keine Verletzten - Einsatzkräfte vor Ort - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Auf der Baustelle an der Forchheimer Schützenstraße 1, in unmittelbarer Nähe zum Ärztehaus, ist am Dienstagmittag ein Baukran umgekippt und gegen das benachbarte Wohnhaus gekracht. Verletzte gab es nach Polizeiangaben keine.

Der Kran krachte gegen die Dachecke des benachbarten Wohnhauses. Foto: Philipp Rothenbacher



Ersten Meldungen zufolge erreignete sich der Unfall um die Mittagszeit. Die Polizei hat die Schützenstraße von der Ecke Hainbrunnenstraße/Schützenstraße bis zur Mozartstraße abgesperrt.

Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Auch zur geschätzten Schadenssumme kann die Polizei noch keine Angaben machen.





