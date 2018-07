Forchheim: Beim bfz ist Ausbildung in Teilzeit möglich

Am 17. Juli gibt es Informationen über die neue Art der Lehre - 11.07.2018 14:37 Uhr

FORCHHEIM - Aufgrund des Fachkräftemangels will das Berufliche Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft (bfz) ein besonderes Projekt bekannter machen: Die Berufsausbildung in Teilzeit.

Symbolbild © Archiv / Klaus Leonhard



In unserer Region fehlen Fachkräfte, immer mehr Ausbildungsstellen können nicht besetzt werden. Auf der anderen Seite gibt es junge Menschen, die keine Ausbildung aufnehmen oder eine bestehende Ausbildung abbrechen, weil die Rahmenbedingungen nicht zu ihrer Lebenssituation passen. Daher will das neue bfz-Projekt „BiT – Berufsausbildung in Teilzeit“ diese Form der Ausbildung für junge Menschen und Ausbildungsbetriebe bekannter machen.

Es gibt viele Gründe, warum eine Ausbildung in Vollzeit nicht möglich ist: kleine Kinder, die zu betreuen sind, pflegebedürftige Angehörige oder gesundheitliche Einschränkungen. Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist aber die Basis für ein erfolgreiches Berufsleben. Deshalb gibt es seit 2005 die Möglichkeit, eine Ausbildung auch in Teilzeit zu machen - ohne, dass sich zwingend die Ausbildungsdauer verlängert.

Infoabend für Interessierte



Am Infoabend am 17. Juli um 17 Uhr im bfz Forchheim informieren die Projektmitarbeiter junge Menschen bis 25 Jahre wie eine Berufsausbildung in Teilzeit funktioniert und wie sie über das Projekt BiT unterstützt werden können.



Die Unterstützung umfasst die Suche nach einem geeigneten Beruf und dem passenden Ausbildungsbetrieb ebenso wie Bewerbungstraining und die sozialpädagogische und fachliche Begleitung vor und während der Ausbildung. Sie orientiert sich immer am individuellen Bedarf.

BiT wird vom Europäischen Sozialfonds (ESF) im Rahmen des Förderbereichs ESF-Call Innovativ gefördert, deshalb entstehen für die Teilnehmer keine Kosten.



Weitere Informationen gibt es im bfz Forchheim, Bayreuther Straße 6, Mustafa Alici, Telefon: 09191 3205-117, mustafa.alici@bfz.de, www.ba.bfz.de.