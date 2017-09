Forchheim: Bernd Regenauer bringt Fans ins Grübeln

Im Jungen Theater testete Kabarettist neues Programm nicht richtig überzeugend - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Einmal im Jahr werden die Besucher des Jungen Theaters zu kabarettistischen Versuchskaninchen. Dann testet Bernd Regenauer in einer Vor-Premiere sein neues Programm am lebenden Objekt aus. Bei "Erleuchtung Vol. 1 — Der Weg zu Erfolg" allerdings verdunkelten sich die Gesichter der Zuschauer im ausverkauften Haus merklich.

Geht so Vollmondkochen? Bernd Regenauer in der Attitüde des Jerry Saltzmann, der als Seminarguru an Erspartes heranzukommen versucht. Foto: Udo Güldner



Vielleicht lag es auch daran, dass Bernd Regenauers anderes Ich, der „Harald Nützel“, sein natürliches Habitat verlassen hatte. Nicht mehr das Heimatministerium in Nürnberg beherbergte den fränkischen Frotzler, sondern ein Konferenzraum im Nirgenwo. Eine „innere Leere“ hat den Aktentaschenträger kurz vor dem Pensionsalter erfasst; andere sollten teilhaben.

Nützel war erleuchtet worden von einem Guru namens Jerry Saltzman, der aus seinen „Wahrlich ich sage euch“-Lehrsätzen, einer Ansammlung dümmlicher Aphorismen, einen quasi-religiösen Überbau zusammengezimmert hatte. Dabei wirkte der per Skype zugeschaltete Messias wie dem Salafisten-Predigerkurs entsprungen.

Sein Brain-Update, um nicht das hässliche Wort von der Gehirnwäsche in den Mund zu nehmen, erschöpfte sich in einem Sperrfeuer aus Platitüden und Phrasen, vor denen man nicht schnell genug den Kopf einziehen konnte.

Es erschöpfte die Zuhörer, die spätestens jetzt aller Illusionen beraubt waren, es könnte doch noch ein Abend werden, der witzig oder wenigstens erkenntnisreich endete.

Stattdessen entpuppte sich das „Best of Heilsleere“ als wenig originelle Kopie von tatsächlich gar nicht komischen Seminaren und Kursen. Auch das Granteln und Schimpfen hatte sich Nützel abgewöhnt, sich in knallrote Kleidung gezwängt und irgendwelche Motivationshampeleien à la „Tschakka - Du schaffst das!“ in sich hineintrainiert.

Schamanischer Balztanz

Das sah dann wie „schamanischer Balztanz“, „Vollmondkochen“ oder anderer banaler Humbug aus, mit dem Leichtgläubigen ihr schwer verdientes Geld aus der meditativ geöffneten Tasche gezogen werden soll. „Milliardär in sechs Wochen“ wurde dabei keiner der Teilnehmer, auch nicht Nützel, wohl aber Jerry Saltzman im Hintergrund mit seinen gepfefferten Kursgebühren.

Dessen abstruse Lebensgeschichte war einer der wenigen witzigen Momente. Wenn Nützel davon erzählte, wie Jerry Saltzmanns Eltern sich als „jüdische Jahraus-Jahrein-Wanderer“ durchgeschlagen hatten, wie er letztlich „vom Tellerwäscher zum Geschirrspüler“ aufgestiegen sei, dann offenbarte das Ironie und Tiefe.

Wenn es Regenauers Absicht war, die geistige Ödnis derartiger Seminare in ihrer ganzen epischen Breite vor Augen zu führen, dann ist ihm sein Experiment gründlich gelungen. So gründlich, dass selbst eingefleischte Nützel-Fans, und das waren nicht wenige im Dunkel der Stuhlreihen, schläfrig wurden, ins Gähnen verfielen und dabei glatt vergaßen, über die wenigen, doch vorhandenen Pointen zu lachen.

Fast hätte man mit dem Kabarettisten in seiner undankbaren Rolle Mitleid haben können. Dabei hätte das Feld persönlichkeitstrainierender Scharlatane eine solch reiche Ernte ermöglicht. Wenn man mit der Parodie so ernst gemacht hätte, wie einst Steve Martin in dem Filmklassiker „Der Schein-Heilige“.

Erst als, wie im Drehbuch vorgesehen, der Strom aus- und Nützel wieder einfiel, wer er wirklich ist, da bekam das Solo-Programm so etwas wie Kontur. Ganz ohne die blödsinnigen Diagramme der „Bauer-Boind-Bräsendazion“ lief Bernd Regenauer zu wortmächtiger Hochform auf. Leider kam diese kerzenerleuchtete Kehrtwende, deren Bissigkeit, Treffsicherheit und Schlagfertigkeit man sich auch während des Coaching-Quatsches gewünscht hätte, zwei Stunden zu spät.

Am 24. Februar 2018 um 20 Uhr gibt es im Jungen Theater noch einmal die Gelegenheit, das neue Programm Bernd Regenauers zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf auch im NN-Ticket-Point in der Hornschuchallee 7—9.

UDO GÜLDNER