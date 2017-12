Forchheim: Bestattungsinstitut zieht in Ex-Supermarkt

Mang zieht aus der Hornschuchallee weg und vergrößert sicht - 30.12.2017 20:00 Uhr

FORCHHEIM - Das Bestattungsinstitut G. Mang verlässt die Innenstadt Forchheims und vergrößert sich.

Bestatter Anthony Brunner vor seinen neuen Geschäftsräumen in der Unteren Kellerstraße. Hier war früher der Supermarkt Vogel untergebracht. © Foto: Roland Huber



Es ist eine Chance, die sich Anthony Brunner nicht hat entgehen lassen können, sagt er im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten Forchheim. Die Chance — die sich bot — das sind rund 260 Quadratmeter, die Brunner in der Unteren Kellerstraße bereits umgebaut hat. Im ehemaligen Edeka-Supermarkt der Familie Vogel hat sich der Bestattungsunternehmer auf die Bedürfnisse der Zeit eingestellt.

"Wir hatten vorher nicht wirklich agieren können", sagt Brunner und blickt dabei auf die Räume in der Hornschuchallee. 130 Quadratmeter waren dort zu wenig, um eine eigene Kühlung für die Leichname, einen Waschtisch oder einen Raum für Angehörige einzurichten, die sich vom Verstorbenen verabschieden möchten. Das alles fasst Brunner in der Unteren Kellerstraße unter einem Dach zusammen.

Zeit für den Abschied

In Vorbereitung auf die Beerdigung hat er die Leichname im Leichenhaus auf dem Friedhof, im Klinikum oder Zuhause bei den Angehörigen gewaschen.

Nachmieter in Sicht

Das ehemalige "Supermarkt-Haus" hat Brunner gekauft und "komplett umgebaut". 2008 schloss dort der Lebensmittelhändler Vogel seinen Supermarkt und betrieb zunächst einen Getränkemarkt weiter. Zwischenzeitlich war ein russischer Supermarkt dort untergebracht.

Welches Gewerbe dem Bestattungsinstitut in der Hornschuchallee folgt, ist noch offen. Er sei mit mehreren Interessenten im Gespräch, so Brunner. Wegen eines langjährigen Mietvertrages ist er noch an die alten Räumlichkeiten gebunden.

