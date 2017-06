Forchheim: Besucher sangen begeistert mit

Stadtparkserenade bot große musikalische Vielfalt - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Mehrere Hunderte Besucher genossen bei sommerlichen Temperaturen das Konzertprogramm der Stadtpark-Serenade im Le-Perreux-Park, an der acht Forchheimer Musikgruppen und -chöre teilnahmen.

Michael Kredel und seine Rhythmische Harmonika Forchheim präsentierten vorwiegend heitere Kammermusik. Zu hören war ein China-Swing der Kriminal-Tango von Trombetta. © Alexander Hitschfel



Michael Kredel und seine Rhythmische Harmonika Forchheim präsentierten vorwiegend heitere Kammermusik. Zu hören war ein China-Swing der Kriminal-Tango von Trombetta. Foto: Alexander Hitschfel



Musikalisch eröffnet wurde die Serenade vom Orchester der Harmonika Musikfreunde, die inzwischen schon zu den Stammgästen zählen. Auch diesmal gab der musikalische Leiter Reinhard Gojowsky wieder den Takt an. Nach einem fulminanten Auftakt mit dem Musikstück "Gala-Abend" (einem Marsch und Blues von Franz David) folgte eine Hommage an Glenn Miller. Gespielt wurde ein Potpourri bekannter Melodien des Ausnahmekünstlers wie die Moonlight Serenade oder auch "Chattanooga Choo Choo".

Die musikalische Reise, die unter dem Motto "Bunte Ansichtskarten aus aller Welt" stand, rundeten die Harmonika Musikfreunde mit dem italienischen Marsch "Rusticanella" von Domenico Cortpassi ab.

Der Gesangverein Eintracht Forchheim unter der Leitung von Melanie Lokotsch begrüßte das Publikum mit dem dänischen Volkslied "Willkommen, willkommen ihr all von nah und fern", ehe es dann musikalisch mit La Provence nach Frankreich, an den Meeresstrand nach Griechenland und nach Stationen in England und Italien wieder zurück in die Heimat ging

Das Fränkische-Schweiz-Lied von Alfons Freund bildete den Abschluss des Auftritts des Gesangvereins, der mit seinem Auftritt beste Werbung für das Jahreskonzert am 14. Oktober machte.

Danach wurde mit dem Spielmannszug der SpVgg Jahn Forchheim marschiert und geritten. Auf die Reiterparade von Gustav Lotterer folgte der bekannte Mussinan-Marsch des Forchheimer Komponisten Carl Carl. Dass der Spielmannszug zu den Leistungsträgern unter den Spielmannszügen in Bayern gehört, zeigte sich auch darin, dass die Jahnler erst kürzlich bei den Bayerischen Meisterschaften einen zweiten Platz in der Musikzugklasse für Senioren erreichten.

Dann zauberten die Männerstimmen des Shanty-Chors "Die Regnitzmöven" eine maritime Stimmung in den Stadtpark und luden gleich zu Beginn beim bekannten Lied "Schön ist die Liebe im Hafen" zum allgemeinen Mitsingen ein.

Bilderstrecke zum Thema Stadtparkserenade in Forchheim Bei herrlichem Sommerwetter erlebten mehrere hundert Zuschauer einen harmonisch-melodischen Konzertabend bei der Stadtparkserenade in Forchheim.



"Ich freue mich jedes Jahr auf den Shanty-Chor, weil er immer für eine ganz besonders schöne Atmosphäre sorgt", kommentierte eine ältere Dame, während sie im Takt der Musik mit dem Kopf wippte. Bernhard Dittrich hatte seine Männer optimal auf den Auftritt vorbereitet. Mehr maritime Stimmung gibt es am Sonntag, 11. Juni, wenn die Marinekameradschaft Forchheim ab 10 Uhr zum "Tag des Meeres" auf die Forchheimer Schleuseninsel einlädt.

Michael Kredel und seine Rhythmische Harmonika Forchheim präsentierten vorwiegend heitere Kammermusik. Mit China-Swing war ein Swing Foxtrott zu hören, bevor es dann mit dem Walzer Nr. 2 von Dimitri Schostakowitsch anmutig wurde. Den krönenden Abschluss dieses Programmblocks bildete dann der Kriminal-Tango von Trombetta.

Mit viel Spannung erwarteten die Gäste die Umsetzung der vom Posaunenchor Sankt Johannis angekündigten Musiktitel. Unter anderem hatten sie "Raindrops keep fallin on my head" oder den bekannten Reinhard-May-Klassiker im Gepäck. Bei letzterem Song wurde das Publikum wieder aufgefordert mitzusingen. Am Ende war man sich im Publikum einig, dass der Posaunenchor unter der Leitung von Siegfried Gutknecht die nicht ganz einfache Aufgabe hervorragend gemeistert hatte.

Einen überzeugenden Auftritt lieferte auch der Gospel-Chor "juST wANNA sing" unter der Leitung von Regina Klatte, die Stücke aus der Gospel-Messe von "Body an Soul" von Lorenz Maierhofer performten.

Abgerundet wurde das Programm der Stadtparkserenade durch das Orchester "Buckenhofener Blasmusik" unter der Leitung von Markus Schirmer. Polka und Marschmusik bildeten einen tollen Abschluss der Stadtparkserenade.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Rainer Streng von der Literaturbühne und von der Städtischen Kulturreferentin Katja Browarzik. Sie würde gerne einmal wie Helene Fischer als brennende Fackel in den Stadtpark an einem Seil in den Stadtpark einschweben. Auf dieses optische Highlight dürfen sich die Besucher 2018 freuen. Auf den eigenen Gesang will die Kulturreferentin weiterhin verzichten, denn sie sieht ihre Stärken eher woanders.

ALEXANDER HITSCHFEL