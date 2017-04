Forchheim: Betrunkener stürzt von Fahrrad

25-Jähriger hatte rund zwei Promille im Blut - vor 58 Minuten

FORCHHEIM - Ein 25-jähriger Radfahrer hat sich nach einem Sturz in der Merianstraße am Montag mehrere Prellungen am Oberkörper zugezogen – und schnell war den Polizisten klar, weshalb es zu dem Unfall kam.

Wie die Ermittlungen ergaben, war der Radler stark betrunken. Ein Test enthüllte den Wert von zwei Promille.

Der 25-Jährige musste sich am Klinikum Bamberg einer Blutentnahme unterziehen, zudem erwartet ihn nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.