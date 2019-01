Forchheim: Betrunkener verletzt 18-Jährigen und Polizisten

30-Jähriger drohte mit Küchenmesser und war kaum zu bändigen - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Betrunken, aggressiv und gewalttätig hat sich ein 30-Jähriger in der Buckenhofener Straße gezeigt.

Zunächst verletzte er seinen 18 Jahre alten Mitbewohner, in dem er ihm grundlos ins Gesicht schlug und anschließend mit einem Küchenmesser bedrohte.

Da der Mann sich auch gegenüber den hinzukommenden Beamten zunehmend aggressiver verhielt und diese mit verschiedenen Beleidigungen betitelte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Als er in die Haftzelle gebracht wurde, wehrte sich der Aggressor derart, dass ein Beamter leicht am Bein verletzt wurde.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille.