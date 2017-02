Forchheim: Bike-Park im alten Obi-Gartenmarkt

FORCHHEIM - Überschlagen vor Begeisterung haben sich die Stadträte im Bauausschuss schier beim Tagesordnungspunkt vier: Am Standort des ehemaligen Obi-Gartencenters solle auf 6700 Quadratmetern ein Neubau der Mountainbike-Konstrukteure YT-Industries mit Werkstatt, Bike-Park, Café und Verkaufsraum entstehen. Was die Räte, die einstimmig dafür votierten allerdings nicht wussten: Die Firma wird dort nicht einziehen.

In einem Neubau auf dem ehemaligen Gartencenter-Gelände hätte YI Industries einziehen sollen. Doch daraus wird wohl nichts. © Archivfoto: Anestis Aslanidis



Selbst Bauordnungsamtsleiter Stefan Schelter, sonst ein Mann der nüchternen Zahlen und Fakten, geriet ein wenig ins Schwärmen: Auf dem Gelände des ehemaligen Obi „entstehe was ganz Neues“. Die gläserne Gewächshausfront, die seit vielen Jahren leer stehe, werde beseitigt und weiche einem zweigeschossigen Neubau, so Schelter. Die Nutzung: YT-Industries.

Young Talent (YT) Industries baut in der Forchheimer Zweibrückenstraße Mountainbikes. Dirtbikes, (für Sprünge im Gelände), Downhill (für schnelle Abfahrten) und Enduro-Fahrräder mit Vollfederung.

Das Areal in der Äußeren Nürnberger Straße schien wie geschaffen für die Fahrradmanufaktur. In einem zweigeschossigen Neubau, so die Pläne, die Stefan Schelter den Stadträten präsentierte, hätten Werkstattbereich und Büros sowie Entwicklungsbereich und Entwicklungszentrum genügend Platz geboten. Apropos Platz: Auf 6750 Quadratmetern sollte sich der Neubau ausdehnen. Herzstück dabei: Das Erdgeschoss mit einer Ausstellungshalle für Fahrräder, einem Showroom und einem Café, wo Kunden „hochwertige Räder bei einer Tasse Kaffee“ bestaunen und kaufen sollten, so der Bauordnungsamtleiter.

„Wunderbar, dass die Glasdinger verschwinden“, kommentierte Markus Schmidt (CSU), „die Firma ist ein Aushängeschild in punkto Mountainbikes“. Dass gar ein ganzer „Bikepark“ dazukomme, wie Oberbürgermeister Uwe Kirschstein informierte, ließ ein staunendes „Oooooh“ durch den Sitzungssaal hallen. „In Forchheim tut sich was!“, freute sich auch Sebastian Körber (FDP). Bauwerber ist der Poxdorfer Unternehmer Lorenz Schneider, der auch Eigentümer der „Enno“ in der Forchheimer Apothekenstraße ist.

Doch der einstimmig gefasste Beschluss der Stadträte des Bauausschusses ist, kaum gefasst, bereits Makulatur: „Wir sind uns nicht einig geworden und werden nicht einziehen“, lässt Geschäftsführer Markus Flossmann, der dienstlich unterwegs ist, gestern durch seine Assistentin ausrichten. Zwar wurden Gespräche geführt, doch kurzfristig habe man sich gegen einen Umzug in die Äußere Nürnberger Straße entschieden. „Wir sind immer noch auf der Suche, haben aber noch nichts Passendes gefunden“, lässt Assistentin Inga Kaufmann ausrichten.

„Bis vor zwei Wochen habe ich meine Pläne noch auf YT-Industries abgestellt“, betont Lorenz Schneider in einem Telefonat. Doch wegen des Mietzeit-Verlaufs, da sei man noch gemeinsam „am Hadern“. Einen Zehnjahres-Vertrag strebe er an, so Schneider. Ein Zeitrahmen, der „anscheinend nicht mit dem Business-Plan von YT-Industries zu vereinbaren ist“, so Schneiders Schlussfolgerung. Ob er eine Alternative zur Mountainbiker-Manufaktur habe? „Wenn YT da nicht reingeht, dann geht eine andere Firma rein“, so Schneiders Fazit. „Mittelfristig sehe ich das total entspannt.“

BIRGIT HERRNLEBEN

