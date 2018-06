Forchheim: Blechschäden und Unfallflucht

Forchheimer Polizei musste mehrfach ausrücken - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ein paar kleinere Unfälle mit überschaubaren Schäden rief die Forchheimer Polizei auf den Plan.

Symbolbild © mk



Symbolbild Foto: mk



Eine 72-jährige Hyundai-Fahrerin wollte am Freitagnachmittag aus Richtung Kleinsendelbach kommend an der Einmündung in die Straße zwischen Neunkirchen und Dormitz links in Richtung Dormitz abbiegen. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 19-jährige Mazda-Fahrerin und die Fahrzeugen krachten zusammen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1 500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ein paar Stunden später mussten sich die Beamten in Hetzles um zwei beschädigte Außenspiegel kümmern, ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das ist schließlich das Ergebnis eines Unfalles im Begegnungsverkehr im Bergweg. Einer 40-jährigen Toyota-Fahrerin kam dort am Freitagabend ein 57-jähriger Honda-Fahrer entgegen und zu nahe. Im Vorbeifahren streiften sich beide Fahrzeuge.

Etwas mehr Schaden richtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Herrnbergstraße in Ermreuth an. In der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Freitag, 17.30 Uhr, wurden dort ein Maschendrahtzaun, sowie ein Verkehrsschild angefahren. Der unbekannte Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden von mehr als 1 000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (09191) 70900 entgegen.

nn