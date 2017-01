Forchheim: Blutige Nase nach Schlag ins Gesicht

FORCHHEIM - Schläge setzte es am Abend von Heilig Dreikönig an der Bamberger Straße. Die Polizei wurde gleich zweimal gerufen.

Der erste Fall ereignete sich gegen 21 Uhr: Ein zunächst unbekannter Mann schlug vor einem Lokal an der Bamberger Straße einen 44-jährigen Mann ins Gesicht.

Das Opfer zog sich hierbei eine blutige Nase zu, begab sich anschließend nach Hause und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten im weiteren Verlauf eine tatverdächtige Person ermitteln.

Der nächste Vorfall dann gegen 4.30 Uhr in einem weiteren Lokal an der Bamberger Straße: Diesmal griff eine unbekannte Frau einen 22-jährigen Gast tätlich an. Dieser wurde hierbei mehrfach von der Frau ins Gesicht geschlagen und erlitt leichte Verletzungen.

Die Frau verließ anschließend unerkannt das Lokal und flüchtete. Die Polizei in Forchheim sucht in beiden Fällen Zeugen, die etwas zu den Vorkommnissen sagen können.