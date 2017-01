Forchheim: Bodenfrost lässt Rohrleitungen brechen

Drei Rohrbrüche auf einmal: Stadtwerke haben jede Menge zu tun - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Die niedrigen Temperaturen bringen nicht nur die Menschen zum Bibbern, sondern auch ältere Rohre zum Platzen. Und das ist am Freitag gleich drei Mal in Forchheim passiert.

Drei Rohrbrüche auf einmal hat es im Forchheimer Süden gegeben. © Roland Huber



Drei Rohrbrüche auf einmal hat es im Forchheimer Süden gegeben. Foto: Roland Huber



Am Freitag bemerkten die Stadtwerke in ihrem Leitsystem, dass sie ungewöhnlich viel Wasser in den Stadtsüden pumpen. 80 Kubikmeter oder mehr pro Stunde zu viel waren es, erklärte am Nachmittag Jürgen Mittermeier, der Teamleiter des Netzservice. Also machte er sich mit seinen Mitarbeitern auf, die Lecks zu suchen.

Sie wurden aufgrund ihrer leidigen Erfahrung mit Wasserrohrbrüchen schnell in der Äußeren Nürnberger Straße, in der Hans-Böckler-Straße und in der Daimlerstraße fündig. Über die Ursache für die Rohrbrüche war nicht groß zu rätseln: Der Bodenfrost verschiebt das Erdreich und dann „bricht eben das eine oder andere Rohr“, so Mittermeier.

In der Regel trifft es ältere Rohre. In den letzten zwei Jahrzehnten haben die Stadtwerke viel Geld im Boden verbuddelt, um das Leitungsnetz zu erneuern. Trotzdem sind aber noch nicht alle Strecken erneuert. Bis Freitagabend wollten die Stadtwerke den Schaden behoben haben, hoffte Jürgen Mittermeier.

Der Winter hat allerdings auch schöne Seiten. Hier unsere Lieblings-Fotos aus dem Winterwunderland Forchheim:

