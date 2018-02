Forchheim: Böse Spaßvögel verkleben Türschlösser

Der fragwürdige Streich verursacht 700 Euro Sachschaden am Gebäude - vor 19 Minuten

FORCHHEIM - In der Herderstraße in Forchheim haben sich Unbekannte einen dreisten Streich erlaubt: An einem Gebäudekomplex wurden die Zylinderschlösser mit Sekundenkleber "dicht" gemacht.

Rund 700 Euro Schaden haben die Täter laut Polizei damit verursacht. Der Tatzeitraum: zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr.

Die Forchheimer Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (09191) 7090-0.