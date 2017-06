Forchheim: "brauHaus" liegt im Zeitplan

Tiefgarage mit eigenem Aufzug — Noch fünf Wohnungen sind frei - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - "Wir liegen im Zeitplan", sagt Jochen Saam vom Erlanger Investor Sontowski & Partner und meint damit die Bauarbeiten auf dem Brauhaus-Areal am Marktplatz. Hier sollen bis zum Jahresende 34 Eigentumswohnungen und Platz für Gewerbe entstehen. Die Übergabe der zweiteiligen Immobilie ist für den Jahreswechsel geplant; das letzte Drittel wird wohl im ersten Quartal 2018 fertiggestellt.

Hoch über den Dächern von Forchheim wird sich den künftigen Bewohnern der Penthouse-Wohnungen im „brauHaus“ ein herrlicher Blick bieten. © Foto: Hans von Draminski



Hoch über den Dächern von Forchheim wird sich den künftigen Bewohnern der Penthouse-Wohnungen im „brauHaus“ ein herrlicher Blick bieten. Foto: Foto: Hans von Draminski



20 Jahre war das alte Brauhaus nurmehr eine Industriebrache. "Hätten die Immobilienpreise in Forchheim in letzter Zeit nicht angezogen, dann hätte es sich auch nicht gerechnet, das Vorhaben anzugehen", erklärt Jochen Saam, der die Arbeiten als Projektleiter begleitet.

Zumal es laut Saam, der selber aus Forchheim stammt, eine "ganz besondere Herausforderung" sei, im dicht bebauten Innenstadt-Quartier eine solche Baustelle zu betreiben: "Das ist Bauen auf dem Bierfilz", sagt Saam. Die Platzverhältnisse zwischen Badstraße und Marktplatz seien "extrem beengt", was nicht nur den Bau schwierig macht, sondern auch in dem Gebäudekomplex selbst manche Sonderlösung nach sich zog.

So erreicht man die Tiefgarage mit 26 Stellplätzen nicht über eine Rampe, sondern per Aufzug, in dem auch große Pkw Platz finden — bestenfalls vor einem Maybach in Chauffeurversion müsste der Lift kapitulieren. Über eine Ausstattung der Tiefgarage mit Wallboxen oder sogar Schnellladern für Elektroautos wird in Kooperation mit den Stadtwerken bereits nachgedacht. Dies würde allerdings die Hausstrom-Installation deutlich verteuern.

Baulich soll das "brauHaus", wie das Projekt von seinen Machern getauft wurde, eine Reminiszenz an Vorgängerbauten sein. Die Marktplatz-Seite nimmt die Höhe des alten Brauhaus-Turmes auf, in Richtung Badstraße baut man höher, bezieht sich dabei aber auf zwei Scheunen mit Spitzgiebeln, die ursprünglich an dieser Stelle standen und deren Form der Neubau abstrahiert wieder aufnimmt.

Gar nicht abstrakt wird der Zuschnitt der Apartments mit Wohnflächen zwischen 60 und 100 Quadratmetern. Hier sind unter anderem Parkettböden und Fußbodenheizungen obligatorisch. Dass es derzeit vor allem für kompakte Wohnobjekte wie Ein- und Zweizimmerwohnungen einen Markt gebe, könne man am munteren Abverkauf sehen.

Und auch die größeren Apartments im "brauHaus" finden inzwischen ihre Abnehmer, betont Jochen Saam: "Im gesamten Brauhaus sind maximal noch fünf bis sechs Wohnungen zu haben."

Bilderstrecke zum Thema Brauhaus-Neubau in Forchheim: Rundgang über die Baustelle Auf dem Gelände des alten Brauhauses entsteht am Marktplatz in Forchheim moderne Wohnbebauung. Bis zum Jahresende 2017 soll das Objekt mit Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen fertig sein.



HANS VON DRAMINSKI