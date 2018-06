Forchheim: Brückendurchfahrt bleibt noch länger dicht

Lkw-Unfall an der Äußeren Nürnberger Straße war wohl gravierender als gedacht - 22.06.2018 14:00 Uhr

FORCHHEIM - Das Straßenverkehrsamt Forchheim teilt mit, dass die Brückendurchfahrt unter der Autobahnbrücke Äußere Nürnberger Straße am "Tedox" noch bis mindestens 9. Juli komplett gesperrt bleiben wird.

Dieser mit einem Bagger beladene Lkw ist am Neubau der Autobahnbrücke hängen geblieben. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann

Dieser mit einem Bagger beladene Lkw ist am Neubau der Autobahnbrücke hängen geblieben.

Laut Autobahndirektion Nordbayern dauert die Begutachtung der Unfallstelle noch an. Ein Lkw hatte Mitte Juni die Brückenbaustelle schwer beschädigt.

Seither kann dort der Verkehr sowohl stadtein- wie auch stadtauswärts nicht mehr fließen.

