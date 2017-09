Forchheim: Bub verletzt und weitergefahren

Nach Unfall am Paradeplatz wird ein weißer Mercedes gesucht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Am Mittwochnachmittag ist ein achtjähriger Schüler am Paradeplatz beim Überqueren der Nürnberger Straße angefahren worden. Gesucht wird der Fahrer eines weißen Mercedes.

Das Auto war dem Buben mit dem linken vorderen Reifen über den rechten Fuß gefahren. Obwohl dieser Schmerzen äußerte, fuhr der Pkw-Fahrer weiter, nachdem er kurz ausgestiegen war. Die Polizei sucht Zeugen dieses Vorfalls, insbesondere einen Pkw-Fahrer, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite anhielt und angab, dass er das Geschehen beobachtet hatte. Hinweise unter der Telefonnummer (09191) 70 90-0.

An der gleichen Stelle war im Januar 2016 ein elfjähriges Schulmädchen angefahren und so schwer verletzt worden, dass es operiert werden musste. In diesem Fall ist der Fahrer des Autos nie ermittelt worden.