Forchheim: Bürgermeister und Polizist gesucht

Vorverkauf für Mini Forchheim startet - Nachwuchs baut sich eigene Stadt - vor 56 Minuten

FORCHHEIM - Die Offene Jugendarbeit Forchheim-Nord und das Bürgerzentrum in Forchheim rufen in den Sommerferien eine Mitmachstadt ins Leben. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 15 Jahren.

In Mini Forchheim kann man vieles sein: Reporter, Polizist, Banker, Bürgermeister... Foto: Patrick Schroll



In Mini Forchheim können Kinder und Jugendliche das erleben, was die Großen tagtäglich machen. Sie können in die große Politik einsteigen und sich zum Bürgermeister wählen lassen, als Polizist für Recht und Ordnung sorgen, die neuesten Nachrichten als Radiosprecher berichten oder im Filmteam die Eindrücke festhalten und dabei Spielgeld verdienen und bei Freizeitaktivitäten, Kreativ- oder Sportangeboten ausgeben. Die Sanitäter, Buchhandlung und Bücherei dürfen ebenso wenig in einer Stadt fehlen, wie Bank, Friseur und Laden.

Die Mini-Stadt findet von Dienstag, 5. September, bis Donnerstag, 7. September statt. Da die Teilnehmerzahl dieses Jahr auf 220 Kinder pro Tag begrenzt ist, wird erstmalig ein Vorverkauf angeboten. Ab 26. Juni können die Tagespässe für 3,50 Euro an folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Offene Jugendarbeit Forchheim-Nord, Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus, Buchhandlung ´s blaue Stäffala und Lydia Eickels Textilgestaltung.

Zur Unterstützung des Küchenteams werden noch Helfer gesucht, die täglich etwa eineinhalb Stunden bei der Essensausgabe und Geschirrrücknahme helfen.

Weitere Infos im Bürgerzentrum, Telefon (0 91 91) 6 15 52 87 und im Internet unter www.forchheim.de/mini-forchheim