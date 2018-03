Forchheim: Burker Trainer ist zurückgetreten

Christian Martin verlässt nach 0:7-Pleite Kreisliga-Schlusslicht - vor 56 Minuten

FORCHHEIM - Nach dem 0:7 gegen die DJK-TSV Kersbach reichte es Christian Martin endgültig: Der 48-jährige Trainer verkündete nach der herben Pleite seinen sofortigen Rücktritt vom Schlusslicht der Kreisliga 1. Der FC Burk muss sich nun bis zum Saisonende einen Interimstrainer suchen, ehe zur neuen Saison dann René Schweiger das Team – zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon in der Kreisklasse – übernehmen wird.

Der Trainer des 1. FC Burk, Christian Martin, ist nach einer herben Niederlage vorzeitig zurückgetreten. © Roland-Gilbert Huber-Altjohann



Anfang dieses Jahres wurde bekannt, das Christian Martin das Kapitel FC Burk bereits nach einem Jahr wieder beenden will. Damals sagte Burks Abteilungsleiter Frank Gareus noch: "Wir müssen es Christian hoch anrechnen, dass er seine Aufgabe durchziehen will und bei dem Drunter und Drüber nicht vorzeitig hinschmeißt. An ihm liegt es am wenigsten."

Daran hätte sich auch nach der jüngsten, spürbar herben 0:7-Pleite gegen die DJK-TSV Kersbach nichts geändert, wie Frank Gareus auf Nachfrage der Redaktion bestätigt. Doch nun zog Christian Martin, der in der vergangenen Spielzeit noch mit dem TSV Kirchehrenbach in die Bezirksliga aufstieg, von sich aus die Reißleine in Burk und beendete sein Engagement beim Schlusslicht der Kreisliga 1 vorzeitig.

Ärgerliche Abgänge

Ärgerlich, sagt der Abteilungsleiter, seien vor allem die Abgänge im Winter gewesen, die den Verein im Stich gelassen hätten beziehungsweise nach der Winterpause einfach nicht mehr zurückgekommen seien.

"Die Spieler, die jetzt spielen, können nichts dafür. Sie geben ihr Bestes, stoßen aber an ihre Grenzen", sagt der Burker Abteilungsleiter, der die Saison dennoch seriös zu Ende bringen will.

Bis zum Sommer wird nun Co-Trainer Sebastian Häfner die Geschicke beim FC Burk leiten. Wichtige Hilfe bekommt Häfner dabei vom Trainer der zweiten Mannschaft, Thorsten Benning.